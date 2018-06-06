Роджер Уикер: Aзербайджан – ведущий партнер США в сфере безопасности

Председатель Хельсинкской комиссии США, сенатор-республиканец от штата Миссисипи Роджер Уикер выступил с заявлением в связи со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, в заявлении отмечается, что США одними из первых признали независимость АДР. Подчеркивается, что в 1920 году после вторжения большевиков наша страна вошла в состав Советского Союза, однако после распада СССР Азербайджан восстановил независимость в 1991 году. Вновь признав независимость Азербайджана, США в 1992 году установили дипломатические отношения с нашей страной.

B заявлении особо отмечается, что Азербайджан - ведущий партнер США в сфере безопасности. Доводится до внимания, что с 2002 года азербайджанские войска служат в Афганистане, помогают США и партнерам НАТО. Подчеркивается, что Азербайджан играет важную транзитную роль в транспортировке военных грузов в Афганистан посредством северной распределительной сети, также отмечается, что наша страна дала разрешение на использование своего воздушного пространства личным составом США, следующего в Афганистан.

В заявлении отмечается, что светский Азербайджан является образцовым государством, подчеркивается, что наша страна будет играть важную роль в энергетической безопасности Европы посредством Южного газового коридора.

В заключение сенатор передает искренние поздравления азербайджанскому народу.