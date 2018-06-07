Президент Ильхам Алиев: Регулирование государственно-религиозных отношений в Азербайджане обеспечивает успешное развитие страны

6 июня председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде устроил ифтар в своей резиденции по случаю священного месяца Рамазан.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, в церемонии ифтара принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства выступил на церемонии с речью.

Речь Президента Ильхама Алиева

- Ваше преосвященство, уважаемый шейх.

Уважаемые религиозные деятели.

Дамы и господа.

Как и каждый год, мы и в этом году встречаемся на ифтаре в священный месяц Рамазан. Эта прекрасная традиция живет и должна жить. Это свидетельствует об очень высоком уровне государственно-религиозных связей в Азербайджане. Инициатором формирования государственно-религиозных отношений был великий лидер Гейдар Алиев. Великий лидер является автором концепции развития Азербайджана во всех сферах. Определяя направления развития, он проявил очень большую дальновидность. Сегодня успешное развитие Азербайджана стало возможным благодаря реализации именно этой концепции. Гейдару Алиеву принадлежат большие заслуги в том числе в деле построения, налаживания государственно-религиозных отношений. До того, как он пришел к власти, эти отношения в Азербайджане не регулировались, возник большой пробел. Отмечая в прошлом месяце 95-ю годовщину со дня рождения великого лидера, выражая почтение к его светлой памяти, мы говорили о его больших заслугах перед народом, вспоминали его деятельность. И сегодня на ифтаре, организованном его преосвященством шейхом, мы говорим о делах и роли великого лидера в регулировании государственно-религиозных отношений, и это естественно.

Я очень высоко оцениваю деятельность его преосвященства шейха в успешном решении данных вопросов. Развитие государственно-религиозных отношений стало возможным благодаря большому труду его преосвященства шейха, и сегодня эти связи являются образцовыми. Его преосвященство шейх - религиозный деятель, пользующийся огромным уважением не только в Азербайджане, но и на Кавказе, постсоветском пространстве, в Европе и во всем мире. Успешная деятельность его преосвященства шейха преподносит Азербайджан миру как приверженное своим национальным ценностям и в то же время очень открытое, очень толерантное современное государство. Его преосвященству шейху принадлежат очень большие заслуги в том, что государственно-религиозные отношения находятся на столь высоком уровне. Мне известно, что в прошлом году, когда в Азербайджане отмечался "Год исламской солидарности", его преосвященство шейх выступал, говорил во многих странах об азербайджанских реалиях, принимал участие в международных конференциях и доводил до мировой общественности правду о нашей стране.

В Азербайджане представители всех религий живут как одна семья. Это еще раз показывают прозвучавшие на сегодняшнем ифтаре мысли, выступления руководителей традиционных религий. В Азербайджане и государственно-религиозные, и межрелигиозные связи носят образцовый характер. Я знаю, что азербайджанская модель, связанная с этими вопросами, изучается сегодня во многих уголках мира. Это необходимо для нашего успешного развития. Это - проявление нашей государственной политики. В то же время это отражает состояние нашего общества, господствующую в нем атмосферу.

В Азербайджане проводится очень серьезная, продуманная государственная политика по межрелигиозным вопросам, и эта политика поддерживается азербайджанским народом. Регулирование этих отношений в Азербайджане обеспечивает успешное развитие нашей страны. Существующие в Азербайджане национальное согласие, гражданское единство, стабильность построены именно на этих отношениях. Азербайджанский народ привержен своим национальным ценностям, и Азербайджанское государство построено на национальных ценностях. В то же время Азербайджан уже известен в мире как образцовая страна в построении межрелигиозных, межнациональных отношений. Мы посылаем из Азербайджана миру очень серьезный и позитивный сигнал, в то же время высокий уровень этих отношений очень важен для успешного развития нашей страны. У нас одна цель, одно стремление. Мы хотим, чтобы наша страна стала еще сильнее и развивалась еще быстрее. Мы хотим, чтобы азербайджанский народ жил еще лучше, в условиях мира, спокойствия и благополучия. Мы не только хотим этого, но и обеспечиваем это своими практическими шагами.

Несколько дней назад я встретился с действующими в Азербайджане послами мусульманских стран. В месяц Рамазан эти встречи носят традиционный характер. Во время встречи я говорил о наших связях с мусульманскими странами. Эти связи находятся на высоком уровне. Азербайджан является страной, пользующейся очень большой поддержкой, огромным уважением в мусульманском мире. Мусульманские страны всегда поддерживают Азербайджан в международных организациях и хорошо знают, что Азербайджан также в свою очередь поддерживает мусульманские страны во всех международных организациях. Азербайджан играет очень активную и успешную роль в пропаганде исламской культуры в мире. Мы проводили, проводим и будем проводить в различных странах мира многочисленные мероприятия, связанные с представлением исламской культуры. Выставки, культурные программы, презентации, конференции - все эти шаги преследуют одну цель: представить миру исламскую культуру, исламские ценности такими, какие они есть, в ряде случаев возвысить свой голос против искаженных и неверных мыслей об Исламе и донести истинные реалии. Я знаю, что наша деятельность в этой области воспринимается в мусульманском мире с огромным уважением. Наша деятельность еще раз показывает, что Азербайджан вносит большой вклад как в пропаганду исламской культуры, так и в тенденции солидарности между исламскими странами.

Организация исламского сотрудничества очень высоко оценивает решение религиозных вопросов в Азербайджане. Организация исламского сотрудничества постоянно поддерживает нашу страну в связи с армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом. Приняты многочисленные резолюции, в которых нашли отражение историческая правда, реальная ситуация и продемонстрирована справедливая позиция в связи армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом. Справедливая позиция Азербайджана поддерживается, и мы признательны Организации исламского сотрудничества за эту поддержку.

Армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован только на основе международных норм и принципов. Нагорный Карабах - наша историческая земля, мы доводим это, эти реалии до всего мира. Изданы многочисленные труды, книги, проведено много мероприятий. Мы должны доводить и доводим историческую правду. Уже ни у кого не вызывает сомнения то, что Нагорный Карабах исторически принадлежал азербайджанскому народу. С правовой точки зрения Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, весь мир признает территориальную целостность Азербайджана. Ни одна страна не признаёт и, уверен, никогда не признает существующий в Нагорном Карабахе криминальный, самопровозглашенный режим. Эти факторы, и исторические факты, и нормы международного права, постановления и резолюции международных организаций не только усиливают нашу позицию, но и создают основу для урегулирования конфликта, правовую базу, и мы добились этого в результате неустанной деятельности. Уверен, что, проводя последовательную политику, мы добьемся поставленной цели, восстановим территориальную целостность нашей страны. У меня нет сомнений в этом. Об этом позволяют говорить исторические реалии, правовая база, резолюции Совета Безопасности ООН, постановления и резолюции других организаций, наше экономическое могущество, военная мощь и сложившаяся в регионе реальная ситуация.

То, о чем я говорил годами, сегодня говорит армянский народ. С самой высокой трибуны мира - с трибуны ООН я разоблачал прежний криминальный режим Армении. Называл их своими именами. Обвинял их в Ходжалинском геноциде, военных преступлениях. Я называл прежнюю власть в Армении кровожадным, криминальным, бандитским режимом. Все это - правда. Я говорил правду, сегодня эту правду говорит армянский народ. Сегодня армянский народ, наконец, понял, что в течение 20 лет им руководил режим криминальной хунты. Режим, который преследовал только свои интересы. Режим, из-за неудовлетворительной и преступной деятельности которого Армения оказалась в столь плачевном состоянии. Я неоднократно говорил, что Армения переживает экономический, демографический кризис, страна пустеет, ежегодно десятки тысяч человек навсегда покидают ее, в Армении нет никаких перспектив для развития. Я говорил, что Азербайджан превратил Армению в тупик, экономический, политический, транспортный тупик. Почему? Потому что Армения оккупировала наши земли. Теперь все это говорит армянский народ. Это еще раз показывает, что Азербайджан добьется в этом конфликте поставленной цели, восстановит правду и справедливость. Надеюсь, что новое руководство Армении не будет повторять ошибок прежней власти, проделает серьезную работу для скорейшего урегулирования конфликта, и будет дан старт реальному, а не ради имитации, переговорному процессу. Таким образом, вопрос может найти решение, и на Кавказе может наступить мир. Мы хотим этого, мы требуем урегулирования конфликта, мы имеем право на это. Надеемся, что данный вопрос в скором времени может найти решение путем переговоров.

В Азербайджане религия отделена от государства. Но государство постоянно поддерживает верующих, является их опорой. Все наши исторические мечети капитально отреставрированы государством. Как отметил его преосвященство шейх, сегодня прилегающая к мечети Тезепир территория очищается. Эта территория станет большой общественной зоной, там создается крупный парк. Потому что в свое время здания вокруг мечети Тезепир скрывали ее величие. Сейчас часть мечети уже открылась, создается большой парк. Ожидается открытие другой части, и, таким образом, в Азербайджане создается прекрасный архитектурный ансамбль.

Биби-Эйбатская мечеть является нашей древней исторической мечетью. Историко-религиозный комплекс "Имамзаде", Шамахинская Джума-мечеть, мечеть Аждарбека капитально отремонтированы государством. Крупнейшая в нашей стране мечеть Гейдара построена за счет государства, по своей архитектуре это целое произведение. Кроме того, в прошлом году в Джоджуг Марджанлы была построена мечеть, являющаяся аналогом Шушинской мечети. В освобожденном от оккупации селе Джоджуг Марджанлы после длительного перерыва раздается азан. В прошлом году была капитально отремонтирована мечеть в селе Демирчи Шамахинского района, построенная одновременно с Шамахинской мечетью и являющаяся одной из наших самых древних мечетей. В этом году было построено новое здание мечети Гаджи Джавада. Как отметил его преосвященство шейх, после президентских выборов я первым делом принял участие в открытии нового здания мечети Гаджи Джавада, и это неслучайно. Я мог бы пойти туда и до выборов, и через месяц после них. Считаю, что первое мероприятие после выборов - открытие заново отстроенной мечети Гаджи Джавада имеет большой смысл. Думаю, что верующие и все граждане Азербайджана прекрасно понимают это.

Готова к открытию и мечеть имама Хусейна, построенная в XIX веке и капитально отремонтированная Фондом Гейдара Алиева. То есть в этом направлении как государство, - конечно, государство взяло на себя основную нагрузку, - так и общественные структуры вносят свой вклад, и это наш долг. Наши исторические памятники, религиозные памятники являются нашим национальным достоянием. Храмы всех религий дороги нам, это - наше достояние. В Азербайджане охраняются, реставрируются, строятся историко-религиозные памятники всех религий. Это еще раз показывает, что религиозная политика в Азербайджане проводится очень продуманно и отвечает интересам азербайджанского народа.

В течение "Года исламской солидарности" были проведены многочисленные мероприятия. Среди них мне особенно хочется отметить, конечно, мероприятия, организованные его преосвященством шейхом. Как я уже отметил, в зарубежных странах проведены многочисленные важные конференции. Заключительным мероприятием стала проведенная в Баку в конце прошлого года - в декабре большая конференция. Считаю, что поздравления, направленные конференции ведущими религиозными лидерами и государственными деятелями мира, указывая на важность данного мероприятия, одновременно стали проявлением уважения к Азербайджану. Мы воспринимаем это именно так. Проводя данную конференцию, мы еще раз убедились в том, какая большая потребность есть в организации подобных мероприятий. Так как сегодня я могу сказать, что, проводя данные мероприятия на мировом уровне, на столь представительном уровне, Азербайджан вносит огромный вклад в общечеловеческие ценности. Считаю, что наша уникальная роль в этой области заслуживает высокой оценки и получает ее. Думаю, что в будущем мы должны продолжать деятельность в этом направлении.

После конференции во время беседы с его преосвященством шейхом мы пришли к решению, что такие мероприятия в Азербайджане должны проводиться традиционно. "Год исламской солидарности" уже завершился. Но мы должны сделать так, чтобы этот вопрос всегда находился в центре внимания. Для этого подготовлен и будет реализован специальный план мероприятий. То есть сегодня в мире продолжает ощущаться большая потребность в работе, проводимой Азербайджаном в этой области.

Неслучайно "Бакинский процесс", начавшийся по нашей инициативе десять лет назад, является единственным в мире широкомасштабным форматом сотрудничества. За эти десять лет еще никто не выдвинул похожей инициативы. "Бакинский процесс" является чисто азербайджанской инициативой. В этом году мы отметим десятилетие "Бакинского процесса". Эта инициатива поддерживается ООН и другими влиятельными международными организациями. "Бакинский процесс" является уже важной частью мировой повестки дня. Посмотрите, сколько крупных мероприятий мы провели в Азербайджане за эти годы - саммит религиозных лидеров мира, Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН, бакинские гуманитарные форумы, форумы по межкультурному диалогу. То есть мы делаем все это потому, что в этом есть большая потребность. Мы хотим, чтобы межрелигиозные отношения не только в Азербайджане, но и во всем мире регулировались на высоком уровне.

Внутри страны мы добились всех этих целей. Сегодня в Азербайджане нет никаких проблем, недоразумений на религиозной, национальной почве. Но мы хотим, чтобы их не было и в мире, и готовы и впредь вносить свой вклад. Сегодня Азербайджан уже утвердил себя в мире как центр мультикультурализма. Это и государственная политика, и заказ общества. Это большое достояние, особенно в нынешнее время. Сегодня мы видим, что в различных местах мира на религиозной почве проливается кровь, полыхают войны, происходят большие трагедии. Конечно, мы должны выше оценивать проводимую в этой области работу и постараться, чтобы ситуация и в Азербайджане, и в нашем регионе развивалась в позитивном направлении. Мы живем не на острове, мы живем и будем жить в этом регионе. Поэтому мы постоянно сохраняем в центре внимания эти вопросы внутри страны, а также, считаю, международными инициативами вносим вклад в регулирование на высоком уровне межрелигиозных отношений в регионе и мире.

Хочу отметить несколько важных событий, произошедших за время, прошедшее после прошлогоднего меджлиса. Эти события действительно носят исторический характер. Одно из них - превращение Азербайджана в транспортный центр Евразии. В прошлом году в Баку торжественно было отмечено открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. А в этом году мы отметили открытие крупнейшего на Каспийском море торгового порта. Таким образом, мы решили большую часть стоявших перед страной вопросов в транспортной сфере. Эти исторические проекты на протяжении многих лет будут обеспечивать успешное развитие Азербайджана.

В прошлом месяце, через день после проведения 100-летнего юбилея Азербайджанской Демократической Республики состоялось официальное открытие Южного газового коридора. Это тоже большое историческое достижение, исторический проект. Этот проект на протяжении многих десятилетий будет служить азербайджанскому народу.

Через несколько дней в турецком городе Эскишехир состоится официальное открытие TANAP. Это тоже большое историческое достижение. То есть, ежегодно добиваясь больших успехов, мы усиливаем и укрепляем нашу страну. Уверен, что Азербайджан и впредь будет уверенно и успешно развиваться.

Пользуясь случаем, поздравляю вас и мусульман всего мира с наступающим благословенным праздником Рамазан. Спасибо.