Президент Ильхам Алиев: Армянский народ понял, что в течение 20 лет им руководил режим криминальной хунты

Сегодня армянский народ, наконец, понял, что в течение 20 лет им руководил режим криминальной хунты.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время ифтара, устроенного председателем Управления мусульман Кавказа шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде в среду в своей резиденции по случаю священного месяца Рамазан, передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ .

Глава государства сказал, что армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован только на основе международных норм и принципов. "Нагорный Карабах - наша историческая земля, мы доводим это, эти реалии до всего мира. Изданы многочисленные труды, книги, проведено много мероприятий. Мы должны доводить и доводим историческую правду. Уже ни у кого не вызывает сомнения то, что Нагорный Карабах исторически принадлежал азербайджанскому народу. С правовой точки зрения Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, весь мир признает территориальную целостность Азербайджана. Ни одна страна не признаёт и, уверен, никогда не признает существующий в Нагорном Карабахе криминальный, самопровозглашенный режим. Эти факторы, и исторические факты, и нормы международного права, постановления и резолюции международных организаций не только усиливают нашу позицию, но и создают основу для урегулирования конфликта, правовую базу, и мы добились этого в результате неустанной деятельности. Уверен, что, проводя последовательную политику, мы добьемся поставленной цели, восстановим территориальную целостность нашей страны. У меня нет сомнений в этом", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана сказал, что об этом позволяют говорить исторические реалии, правовая база, резолюции Совета Безопасности ООН, постановления и резолюции других организаций, экономическое могущество страны, военная мощь и сложившаяся в регионе реальная ситуация.

"То, о чем я говорил годами, сегодня говорит армянский народ. С самой высокой трибуны мира - с трибуны ООН я разоблачал прежний криминальный режим Армении. Называл их своими именами. Обвинял их в Ходжалинском геноциде, военных преступлениях. Я называл прежнюю власть в Армении кровожадным, криминальным, бандитским режимом. Все это - правда. Я говорил правду, сегодня эту правду говорит армянский народ. Сегодня армянский народ, наконец, понял, что в течение 20 лет им руководил режим криминальной хунты. Режим, который преследовал только свои интересы. Режим, из-за неудовлетворительной и преступной деятельности которого Армения оказалась в столь плачевном состоянии", - сказал глава государства.