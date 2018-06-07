Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что новое руководство Армении не будет повторять ошибок прежней власти, проделает серьезную работу для скорейшего урегулирования карабахского конфликта

Надеюсь, что новое руководство Армении не будет повторять ошибок прежней власти, проделает серьезную работу для скорейшего урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время ифтара, устроенного председателем Управления мусульман Кавказа шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде в среду в своей резиденции по случаю священного месяца Рамазан, передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ .

"Я неоднократно говорил, что Армения переживает экономический, демографический кризис, страна пустеет, ежегодно десятки тысяч человек навсегда покидают ее, в Армении нет никаких перспектив для развития. Я говорил, что Азербайджан превратил Армению в тупик, экономический, политический, транспортный тупик. Почему? Потому что Армения оккупировала наши земли. Теперь все это говорит армянский народ", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев сказал, что это еще раз показывает, что Азербайджан добьется в этом конфликте поставленной цели, восстановит правду и справедливость.

"Это еще раз показывает, что Азербайджан добьется в этом конфликте поставленной цели, восстановит правду и справедливость. Надеюсь, что новое руководство Армении не будет повторять ошибок прежней власти, проделает серьезную работу для скорейшего урегулирования конфликта, и будет дан старт реальному, а не ради имитации, переговорному процессу. Таким образом, вопрос может найти решение, и на Кавказе может наступить мир. Мы хотим этого, мы требуем урегулирования конфликта, мы имеем право на это. Надеемся, что данный вопрос в скором времени может найти решение путем переговоров", - добавил глава Азербайджанского государства.