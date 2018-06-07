Президент Азербайджана: Ежегодно добиваясь больших успехов, мы усиливаем и укрепляем нашу страну

Ежегодно добиваясь больших успехов, мы усиливаем и укрепляем нашу страну.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время ифтара, устроенного председателем Управления мусульман Кавказа шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде в среду в своей резиденции по случаю священного месяца Рамазан, передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ .

Глава государства отметил несколько важных событий, произошедших за время, прошедшее после прошлогоднего меджлиса.

"Эти события действительно носят исторический характер. Одно из них - превращение Азербайджана в транспортный центр Евразии. В прошлом году в Баку торжественно было отмечено открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. А в этом году мы отметили открытие крупнейшего на Каспийском море торгового порта. Таким образом, мы решили большую часть стоявших перед страной вопросов в транспортной сфере", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербаджана сказал, что эти исторические проекты на протяжении многих лет будут обеспечивать успешное развитие страны.

"В прошлом месяце, через день после проведения 100-летнего юбилея Азербайджанской Демократической Республики состоялось официальное открытие Южного газового коридора. Это тоже большое историческое достижение, исторический проект. Этот проект на протяжении многих десятилетий будет служить азербайджанскому народу", - добавил Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что через несколько дней в турецком городе Эскишехир состоится официальное открытие TANAP.

"Это тоже большое историческое достижение. То есть, ежегодно добиваясь больших успехов, мы усиливаем и укрепляем нашу страну. Уверен, что Азербайджан и впредь будет уверенно и успешно развиваться", - добавил Президент Ильхам Алиев.