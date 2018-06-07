Россиянам наплевать на Пашиняна

Российская организация по изучению общественного мнения "Левада-центр" провела опрос среди россиян о произошедших в апреле-мае 2018 года протестных акциях в Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Rusarminfo, по данным исследования, 48% опрошенных россиян заявили, что не слышали о событиях в Армении, 39% респондентов подтвердили, что им известна некая информация о протестах и лишь 12% отметили, что хорошо осведомлены о ситуации в стране.

Опрошенные "Левада-центром" 58% россиян заявили также, что никаких особых чувств участники протестных акций в Армении у них не вызвали. 10% опрошенных заявили о своей симпатии к протестовавшим, а 14% - об уважении. Злость и зависть протестующие в Армении вызвали у 2 и 1% россиян соответственно.

В то же время более 40% россиян выразили мнение, что подобные акции в России не могут произойти.

Опрос был проведен с 24 по 30 мая 2018 года. В нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет в 136 населенных пунктах 52 субъектов России.