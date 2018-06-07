На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет мониторинг ОБСЕ

7 июня 2018 10:28

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ восьмого июня на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении на территории Тертерского района планируется проведение очередного мониторинга. Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в четверг, передает Day.Az.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Огнийен Йович и Саймон Тиллер.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут личный представитель Анджей Каспшик и его полевой помощник Михаил Олару.

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