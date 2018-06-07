В городе Санта-Моника 28 мая объявлено "Национальным днем Азербайджана"

В городе Санта-Моника (штат Калифорния, США) 28 мая 2018 года было объявлено "Национальным днем Азербайджана". Об этом говорится в сообщении генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В связи с этим мэр города Тед Винтерер подписал соответствующую декларацию.

В декларации, направленной в генконсульство, отмечается, что азербайджанский народ впервые в мусульманском мире создал первую светскую и демократическую республику - Азербайджанскую Демократическую Республику (АДР), что за короткий период АДР провела многочисленные прогрессивные реформы и предоставила избирательное право женщинам не только впервые в мусульманском мире, но и раньше ряда ведущих государств того времени. Подчеркивается, что АДР была признана Соединенными Штатами Америки и другими демократическими государствами.

В декларации также говорится, что после того, как Азербайджан восстановил свою независимость, США были одним из первых государств, признавших страну и установивших с ней дипломатические отношения.

В документе говорится, что после восстановления независимости Азербайджан укрепил свой суверенитет, превратился в стремительно развивающуюся страну мира и сегодня является страной с самой мощной в регионе экономикой и крупнейшим торговым партнером США.

Также отмечается, что за последние годы между Азербайджаном и городом Санта-Моника были налажены крепкие связи.

Напомним, что ранее подобные декларации были приняты также рядом других американских штатов и городов.

Ранее Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 2018 года "Годом Азербайджанской Демократической Республики" в связи с отмечаемым в этом году 100-летием АДР.

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