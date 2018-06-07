Пашинян выпускает на свободу террористов и русофобов

Вчера во время заседания Апелляционного уголовного суда Армении руководитель "Учредительного парламента", международный террорист Жирайр Сефилян ответил на вопросы журналистов. Он сообщил, что очень скоро выйдет на свободу. "Я оптимист, это вопрос считанных дней, и все политзаключенные, в том числе "Сасна црер", скоро будут на свободе", - сказал он.

Примечательно, что Сефилян убежденно и самоуверенно утверждает о перспективе своего освобождения.

Как пишут армянские СМИ, такую уверенность обычно может дать только судебный вердикт. А поскольку такого вердикта пока нет, остается предположить, что Сефилян и другие получили заверения в верхах. Именно в тех верхах, где клялись, что никогда не будут вмешиваться в деятельность правоохранительных и судебных органов.

На вопрос, как должно происходить освобождение "Сасна црер", Сефилян ответил: "Скоро будут освобождены, тогда и узнаем".

Создается такое впечатление, что Жирайр Сефилян уже окончательно урегулировал свои вопросы и перешел к проблемам других. Теперь уже он говорит о необходимости серьезных работ в отношении не только политзаключенных, но и других находящихся в тюрьмах лиц, поскольку многие из них оказались там незаслуженно. Одним словом, уголовники.

Если к этой ситуации добавить также тот факт, что депутат от пашиняновского блока "Елк" Сасун Микаелян в свою очередь становится гарантом осужденных "воров в законе" и криминальных авторитетов, то представления армянских революционеров о справедливости более чем революционны. Настолько революционные, что Армения в один прекрасный день может просто превратиться в тюрьму без колючей проволоки.

Террористическая группировка "Сасна црер" вчера даже распространила неожиданное заявление, в котором говорится о том, что они собираются закрыть страницу вооруженной борьбы и будут содействовать новому правительству. Всего несколько дней назад сторонники "Сасна црер" называли Никола Пашиняна предателем, поскольку он сразу же не освободил заключенных и, значит, по их мнению, продолжает изменническую политику режима Сержа Саргсяна. А вчера они вдруг проснулись и решили, что такого честного, патриотичного и неподкупного человека как Никол Пашинян армянская нация еще не видела.

В своем заявлении "Сасна црер" написали, что, правда, они так и не добились какого-либо результата после захвата полка ППС в Ереване и убийства троих полицейских, но Пашинян главным образом обязан именно им, поскольку именно их бунт "оборвал нить жизни режима, исчерпал его патроны. Благодаря этому открылась дверь и создалась возможность посредством мирного бунта - гражданского неповиновения - добиться победы".

Вот так вот. Забрав из рук Никола Пашиняна все лавры, сефиляновцы, тем не менее, заявляют, что теперь в Армении есть пользующееся доверием народа правительство, следовательно, страница народно-освободительной борьбы, вынуждающая к необходимости вооруженного противостояния, отныне закрыта.

Они слагают оружие и будут содействовать Николу "во всех вопросах утверждения верховенства права и власти народа и государственного строительства".

Ну, а как они слагают оружие, если не имеют возможности иметь его в тюрьме, в заявлении не говорится.

Однако в тексте обозначается, что они якобы хотят сослужить Николу Пашиняну добро, слагая несуществующее оружие.

По мнению армянских экспертов, есть все основания полагать, что подобное изложение письма могло появиться на свет только в одном случае: Пашинян пообещал выпустить их на свободу и за это вынудил обнародовать такое заявление - своего рода некролог для "Сасна црер" в обмен на выход из тюрьмы. И Никол Пашинян безосновательно полагает, будто нейтрализует головную боль и спекуляции на сложную тему отличий между политзаключенным и преступником. Он думает, что откроет двери и выпустит людей, у которых больше нет ни территории, ни мотива, ни цели самопроявления. В результате через какое-то время "Сасна црер" будут преданы забвению, а их сторонники заглушат свои внутренние страсти и шумливую душу.

Однако думать так означает не понимать, что такое армянский террорист и к тому же русофоб.

И рассматривать "Сасна црер" как политзаключенных и не судить их как рядовых убийц и террористов означает сослужить большое добро саргсяновской РПА, ибо Никол Пашинян станет их жертвой.

К примеру, на следующий же день после освобождения сефиляновцы будут бороться во имя "деколонизации" страны (вывод российской базы, выход из ОДКБ и ЕАЭС, курс в НАТО и так далее). Что им скажет тогда премьер-министр Пашинян?

Садиг Ахмедов