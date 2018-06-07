Закир Гасанов примет участие в заседании НАТО

7 июня 2018 13:37

В пятницу в Брюсселе состоится заседание на уровне министров обороны государств, вносящих вклад в миссию НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане. Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В заседании примет участие министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

В ходе заседания будут обсуждены вопросы, связанные с выполнением миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане и изменениями в оперативной обстановке.

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