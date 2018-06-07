Лавров сделал важное заявление по Карабаху
7 июня 2018 14:17 774
Сопредседатель МГ ОБСЕ от России Игорь Попов никогда не говорил, что Нагорный Карабах должен вернуться за стол переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.
Об этом сказал в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном в Москве, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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