Лавров: Россия будет содействовать урегулированию карабахского конфликта
7 июня 2018 14:24 246
Россия будет содействовать сторонам армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в урегулировании конфликта.
Об этом сказал в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном в Москве, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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