Президент Ильхам Алиев назначил нового главу ИВ Товузского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об освобождении Тофига Магомедали оглу Зейналова с должности главы Исполнительной власти Товузского района. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Другим распоряжением главы государства Мамед Джахангир оглу Мамедов назначен главой Исполнительной власти Товузского района.