Президент Ильхам Алиев назначил нового главу ИВ Товузского района

7 июня 2018 14:34

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об освобождении Тофига Магомедали оглу Зейналова с должности главы Исполнительной власти Товузского района. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Другим распоряжением главы государства Мамед Джахангир оглу Мамедов назначен главой Исполнительной власти Товузского района.

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