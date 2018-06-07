Президент Ильхам Алиев назначил нового главу ИВ Товузского района
7 июня 2018 14:34 204
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об освобождении Тофига Магомедали оглу Зейналова с должности главы Исполнительной власти Товузского района. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
Другим распоряжением главы государства Мамед Джахангир оглу Мамедов назначен главой Исполнительной власти Товузского района.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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