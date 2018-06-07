Выступление Президента Ильхама Алиева - это послание как новому руководству Армении, так и МГ ОБСЕ

Выступление Президента Ильхама Алиева - это серьезное послание как новому руководству Армении, так и Минской группе ОБСЕ.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Эльман Насиров. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Насиров сказал, что Президент Ильхам Алиев в своем вчерашнем выступлении на церемонии ифтара по случаю священного месяца Рамазан, как всегда, уделил особое внимание армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту.

"В целом сегодняшние процессы, происходящие в Армении, являются логическим продолжением тех событий, которые происходят на оккупированных территориях Азербайджана. Все это прогнозировалось, и, как отметил глава государства, на протяжении 20 лет армянским народом руководила криминальная хунта, преследовавшая лишь свои интересы. В результате неудовлетворительной и преступной деятельности этого режима Армения находится в таком плачевном состоянии", - сказал Насиров.

Депутат отметил, что нет никаких перспектив развития Армении.

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