Президент Ильхам Алиев дал Армении последний шанс

Истина всегда находит себе дорогу. Понимание истины, каким бы не был долгим путь к ней, рано или поздно приходит к людям, народам, странам. Хорошо, когда это происходит в короткие сроки и не допускает больших разрушений в менталитете, политике, отношениях с соседями. И очень тяжело избавляться от иллюзий, когда они длятся тридцать лет и их негативные последствия для обществ и государств грозят стать необратимыми.

Именно в такой ситуации находится соседняя с нами Армения. После тридцати лет жизни иллюзиями, эта страна пребывает в состоянии глубокого кризиса, являясь региональным тупиком, изолированная своей агрессорской политикой от возможностей, открываемых любому государству обретением независимости. "Благодаря" оккупации азербайджанских территорий Армения, отметившая недавно юбилей независимости, по сути, не была независимой ни одного дня.

Однако сегодня армянский народ получил уникальную возможность выйти из тупика, и выйти достойно. Азербайджан же, со своей стороны, всегда готов к миру и нормальным отношениям с соседями. Если они добрые соседи.

Все это следует и читается между строк в речь Президента Азербайджана Ильхама Алиева, произнесенной в среду, 6 июня в ходе ифтара, устроенного председателем Управления мусульман Кавказа шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде в своей резиденции по случаю священного месяца Рамазан.

Месяц Рамазан - это не просто пост, его смысл гораздо глубже и содержит в себе общечеловеческие ценности. Это призыв к миру, взаимопониманию и прощению обид. И символично, что, выступая на мероприятии, Президент Азербайджана говорил о мире и надеждах на прекрасный завтрашний день региона. К сожалению, осуществление этих надежд зависит не только от Баку, мира и добрососедства должна желать и другая сторона.

"Надеюсь, что новое руководство Армении не будет повторять ошибок прежней власти, проделает серьезную работу для скорейшего урегулирования конфликта, и будет дан старт реальному, а не ради имитации, переговорному процессу. Таким образом, вопрос может найти решение, и на Кавказе может наступить мир. Мы хотим этого, мы требуем урегулирования конфликта, мы имеем право на это. Надеемся, что данный вопрос в скором времени может найти решение путем переговоров", - сказал азербайджанский лидер.

Эти слова Президента, несомненно, будут комментироваться на армянской стороне, домысливаться и анализироваться. Но не требуется особой прозорливости, чтобы понять основной посыл, заключенный в этих нескольких фразах. Он состоит в следующем: в противовес воинственным и радикальным заявлениям из Армении, Баку демонстрирует крайнее миролюбие и в очередной раз подчеркивает свою готовность продолжать попытки решить вопрос миром. Длящиеся двадцать пять лет переговоры не помогли продвинуть разрешение вопроса ни на шаг и находятся в самом начале пути, не демонстрируя никаких подвижек. Тем не менее, Азербайджан не отказывается от мирного урегулирования, не желая кровопролития и дополнительных рисков для и без того неспокойного региона. Он готов снова сесть за стол переговоров и вести нелегкий разговор с агрессором, имея все возможности устранить проблему оккупации своих территорий военным путем. Однако для того, чтобы разговор получился конструктивным, противоположная сторона должна продемонстрировать свою адекватность и готовность к разрешению конфликта. До сих пор армянские переговорщики демонстрировали лишь желание узаконить результаты оккупации и добиться от Баку их признания. Это было единственной целью, с которой армянская сторона шла на контакт.

Изменится ли что-то после смены власти в Армении? Пока трудно сказать, но есть определенные моменты, позволяющие полагать, что какое-то понимание ситуации в Ереване уже начинает формироваться. Главное в сложившейся ситуации для нового руководства РА, как подчеркнул Президент Ильхам Алиев, не повторять ошибок прежней власти.

А наделала ошибок прежняя власть действительно много. Так много, что исправлять их придется еще не одному поколению армян. Важно, что об этих ошибках говорят уже и в самой Армении, правда, пока стараясь не связывать их с оккупацией территорий Азербайджана и вытекающими из этого факта последствиями для страны. Но это, думается, тоже придет, когда общественное сознание будет к этому готово.

"То, о чем я говорил годами, сегодня говорит армянский народ, - заметил Президент Ильхам Алиев. - С самой высокой трибуны мира - с трибуны ООН я разоблачал прежний криминальный режим Армении. Называл их своими именами. Обвинял их в Ходжалинском геноциде, военных преступлениях. Я называл прежнюю власть в Армении кровожадным, криминальным, бандитским режимом. Все это - правда. Я говорил правду, сегодня эту правду говорит армянский народ. Сегодня армянский народ, наконец, понял, что в течение 20 лет им руководил режим криминальной хунты. Режим, который преследовал только свои интересы. Режим, из-за неудовлетворительной и преступной деятельности которого Армения оказалась в столь плачевном состоянии".

Между тем, в Армении говорить о причинно-следственной связи между агрессией против соседней страны и своим катастрофическим положением считается плохим тоном. Эта тема непопулярна, и армянские политики не хотят терять очки и прослыть не патриотами. Решаются на это только те, кому нечего терять и не на что рассчитывать. Единство позиции по карабахскому урегулированию на армянском политическом поле и в обществе - искусственное явление, вызванное страхом. Новое руководство страны пока что находится под влиянием этого страха, отсюда и резко радикальные заявления сразу же после прихода к власти, и видимое нежелание компромисса, и агрессивные высказывания в адрес азербайджанской стороны.

Тем не менее, от реалий не уйти.

"Я неоднократно говорил, что Армения переживает экономический, демографический кризис, страна пустеет, ежегодно десятки тысяч человек навсегда покидают ее, в Армении нет никаких перспектив для развития. Я говорил, что Азербайджан превратил Армению в тупик, экономический, политический, транспортный тупик. Почему? Потому что Армения оккупировала наши земли. Теперь все это говорит армянский народ. Это еще раз показывает, что Азербайджан добьется в этом конфликте поставленной цели, восстановит правду и справедливость", - заявил Президент Ильхам Алиев.

Как подчеркивает глава государства, ни одна страна не признает и никогда не признает существующий в Нагорном Карабахе криминальный, самопровозглашенный режим. Эти факторы вкупе с историческими фактами, нормами международного права, решениями и резолюциями международных организаций не только усиливают нашу позицию, но и создают основу, правовую базу для урегулирования конфликта.

Примечательно, что глава государства конкретно указывает на тот факт, что Армения оказалась в тупике благодаря действиям Азербайджана. Это не бахвальство или шантаж, это констатация реальности. Армения могла избежать этого, прояви она благоразумие в середине 90-х, когда тогдашний президент Тер-Петросян впервые заговорил о компромиссах. Но тогда победила ненависть и национальное чванство. Армян слишком убедили в том, что осуществление их мечты о чужих землях уже необратимо, и будущее рисовалось им только в ярких красках. Не понимать, что сегодняшняя унылая реальность, далекая от тех фантазий, есть результат оккупации чужих земель - обманывать себя. В нынешнем положении Армении не виновата ни зависимость от России, ни диаспора, ни Турция, ни олигархи, оппозиция или власть. Все это вторично, а главная причина - продолжающаяся четверть века и медленно убивающая страну агрессия против соседнего государства. Как только факт агрессии будет устранен, граждане Армении смогут наконец вздохнуть.

Именно это постарался донести до соседей Президент, говоря об изоляции их страны. В результате правильной и дальновидной политики Баку армянская экономика пришла в упадок, сильно ограничены дипломатические маневры оккупанта и его прежнее влияние в международных структурах. Сужение пространства будет продолжаться, а помощь со стороны никогда не заменит нормального сотрудничества в самом регионе. Никто не заставит Азербайджан открыть коммуникации и строить дороги через оккупированные районы. У Баку есть все возможности отрезать оккупанта от всякого развития, и да - именно он "виноват" во всех сегодняшних проблемах армянского государства. Потому что руководство Азербайджана никогда не шло на компромисс, несмотря на давление из вне, на попытки шантажа и дешевую риторику сторонников Еревана.

Самое главное, что нужно осознать новому руководству Армении - это то, что все его добрые намерения по подъему страны разобьются об изоляцию, выход из которой лежит только через урегулирование карабахского конфликта и мир с азербайджанскими соседями. Вот чем должен заняться Никол Пашинян в первую очередь, отложить всю бессмысленную возню и сосредоточиться только на одной цели - помириться с Азербайджаном, выйти из изоляции, подключиться к азербайджанским проектам и получить возможности для реального, а не лишь декларированного суверенитета.

Президент Азербайджана указал соседям очень действенный и несложный путь к достижению этих целей. Все, что им нужно сделать - это перебороть самих себя и избавиться от пропагандистских тромбов.

А самое главное - Президент Азербайджана снова предложил агрессивным соседям мир. Несмотря на все возможности своей страны добиться разрешения конфликта силой оружия. Это еще одно преимущество, сильная сторона азербайджанского государства. Но терпение Баку не бесконечно, и данный Президентом Ильхамом Алиевым армянским соседям шанс может стать для них последней возможностью одуматься.

Лейла Таривердиева