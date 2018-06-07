Президент Ильхам Алиев выделил средства на восстановление моста через реку Гекчай

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о восстановлении моста через реку Гекчай, соединяющего Агсуинский и Гекчайский районы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В распоряжении говорится, что для восстановления моста через реку Гекчай, соединяющего Агсуинский и Гекчайский районы, на 217-м километре магистральной автомобильной дороги М-4 Баку-Шамахы-Евлах, из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2018 год резервного фонда Президента Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено 3,5 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.