ВМС Азербайджана провели практические учебные тренировки - ФОТО - ВИДЕО

7 июня 2018 18:50

Военно-морские силы Азербайджана провели практические учебные тренировки.

Об говорится в сообщении минобороны, распространенном в четверг, передает передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На начальном этапе тренировок были выполнены задачи по выдвижению группы кораблей, частей и подразделений в районы сосредоточения, боевому слаживанию и подготовке личного состава к плаванию. В ходе последующих этапов корабли точным огнем уничтожили плавающие мины, морские и воздушные цели условного противника.

Личный состав, привлеченный к учебным тренировкам, успешно выполнил все поставленные задачи.

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