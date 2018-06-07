ВМС Азербайджана провели практические учебные тренировки - ФОТО - ВИДЕО

Военно-морские силы Азербайджана провели практические учебные тренировки.

Об говорится в сообщении минобороны, распространенном в четверг, передает передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На начальном этапе тренировок были выполнены задачи по выдвижению группы кораблей, частей и подразделений в районы сосредоточения, боевому слаживанию и подготовке личного состава к плаванию. В ходе последующих этапов корабли точным огнем уничтожили плавающие мины, морские и воздушные цели условного противника.

Личный состав, привлеченный к учебным тренировкам, успешно выполнил все поставленные задачи.