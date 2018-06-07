По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Баку будет проведена очередная акция по стерилизации бездомных собак

С 8 по 14 июня по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой Центром по уходу за животными Общественного объединения IDEA будет проведена очередная акция по массовой стерилизации, вакцинации и чипированию бездомных собак в Баку, в частности обитающих в поселке Балаханы столицы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Об этом говорится в сообщении IDEA, распространенном в четверг.

В мероприятии примут участие ветеринары из Германии, прибывшие в Азербайджан на добровольной основе. Акция будет проведена в ветеринарной клинике Центра по уходу за животными IDEA.

Стремительный рост популяции бездомных животных в Баку и на прилегающих территориях приводит ко многим проблемам, в том числе представляет угрозу здоровью людей и животных. Стоит отметить, что за семь лет одна собака и ее потомство способны произвести на свет до 67 тысяч щенков.

Применяемый во многих странах метод CVNR (поймай-кастрируй-вакцинируй-отпусти на свободу) является наиболее эффективным и гуманным способом по регулированию численности бездомных животных. Поэтому Центр по уходу за животными IDEA со дня начала деятельности активно занимается стерилизацией и вакцинацией животных, тем самым предотвращается неконтролируемый рост численности и сокращаются факты заражения бешенством этих животных.

Как известно, поселок Балаханы города Баку является местом, где обитают большое количество бездомных собак. В ходе планируемой акции будут стерилизованы собаки, обитающие именно на этих территориях.