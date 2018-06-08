Нидерланды назвали перспективные отрасли сотрудничества с Азербайджаном - ДЕТАЛИ

Основными факторами увеличения товарооборота между Азербайджаном и Нидерландами в 2018 году станет сотрудничество между двумя странами в сфере сельского хозяйства и энергетики, сказал Trend посол Нидерландов в Баку Онно Керверс.

"У Азербайджана и Нидерландов есть большие возможности по увеличению взаимного торгового оборота. В настоящее время Азербайджан нацелен на диверсификацию своей экономики, и сельское хозяйство является одним из ключевых факторов этого процесса. Нидерланды имеют богатый опыт в сфере сельского хозяйства, являясь одной из сильнейших по сельскому хозяйству стран в мире и второй по величине экспортером сельскохозяйственной продукции после Соединенных Штатов. И мы готовы поделиться этим опытом с Азербайджаном", - сказал Керверс.

Говоря о сотрудничестве в сфере энергетики, посол отметил, что Азербайджан активно развивает потенциал своего энергетического сектора, разрабатывая новые и расширяя уже существующие нефтегазовые проекты, что приводит к тому, что в Азербайджан приезжает много голландских компаний, выражающих готовность участвовать в таких проектах.

"В целом, конечно, есть много областей, в которых наши страны могут расширять сотрудничество, но в настоящее время реализация проектов в области энергетики и сельского хозяйства остается основным двигателем увеличения товарооборота между Азербайджаном и Нидерландами", - сказал Керверс.

Товарооборот между Азербайджаном и Нидерландами в январе-апреле 2018 года составил 51,1 миллиона долларов. Экспорт азербайджанской продукции в Нидерланды составил 27,2 миллиона долларов, импорт продукции Нидерландов в Азербайджан составил 23,9 миллиона долларов.