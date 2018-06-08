Армянскому министру напомнили, кто он такой

Новоназначенный министр образования и науки Армении Араик Арутюнян на днях на совместном заседании постоянных парламентских комиссий по вопросам науки, образования, культуры, молодежи и спорта и финансово-кредитным и бюджетным вопросам заявил, что продолжавшаяся годами политизация школ нанесла им большой ущерб, передает Day.Az.

Он сказал, что с приходом каждого нового министра система начинала служить партии, которую он представлял.

Примечательно, что ту же мысль до него повторяли его предшественники, так что Арутюнян ничего нового не сказал.

Новой, пожалуй, была следующая мысль Арутюняна: "Я каждый раз переживал стресс, когда, участвуя в избирательных процессах, видел, как учитель и директор занимались фальсификацией выборов, а на следующий день заходили в школу и воспитывали свободных граждан", - сказал он, очень быстро забыв о том, что он также многие годы был преподавателем.

В социальных сетях теперь армянскому министру напоминают, кто он такой: он воспитывал граждан и навязывал им идеи своей партии до последнего времени, поскольку теперь уже косвенно содействует политизированным студентам вузов в вопросах организации акций протеста и требования отставок.

Сегодняшний министр образования и науки - член партии "Гражданский договор". До него были министр АОДовец, министр из ПСЗ, министр-республиканец и министры-дашнаки. Араик Арутюнян - продолжатель этого парада.

По мнению армянских СМИ, он сел в это кресло, чтобы подготовить систему к внеочередным выборам и обеспечить максимальное количество голосов для команды Пашиняна. И без сомнения можно уже сегодня утверждать, что завтра в избирательных комиссиях будут как директорa школ, так и учителя и преподаватели, и Арутюнян забудет свои пламенные речи, поскольку если цель оправдывает средства, то он задействует все имеющиеся под рукой механизмы, лишь бы добиться цели.

Садиг Ахмедов