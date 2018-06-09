Азай Гулиев: Заявления Президента Ильхама Алиева - важный месседж руководству Армении

Заявления Президента Ильхама Алиева по Карабаху, озвученные во время ифтара по случаю священного месяца Рамазан, - важный месседж руководству Армении и сторонникам правящего режима.

Такое мнение высказал Day.Az депутат Милли Меджлиса, вице-президент ПА ОБСЕ Азай Гулиев.

Отметим, что глава государства 6 июня принял участие в ифтаре по случаю священного месяца Рамазан, данном председателем Управления мусульман Кавказа шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде в своей резиденции. На мероприятии Президент выступил с речью, в которой коснулся и карабахского вопроса, представив позицию Азербайджана и выразив надежду, что новые власти Армении не повторят ошибок прежних властей.

По словам депутата, глава Азербайджанского государства выступил с обоснованной и объективной речью, расставив нужные акценты в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

"Речь главы нашего государства - еще одно доказательство того, что политика, проводимая им во всех сферах, находит свое подтверждение, в том числе в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Нынешнее правительство Армении должно извлечь правильные выводы из выступления азербайджанского лидера, чтобы не повторить многих серьезных ошибок, допущенных прежним руководством. Это в интересах самой Армении, потому что именно она на протяжении долгих лет по причине своей упертой политики находится в глубочайшем экономическом кризисе и безвыходной политической изоляции, из которых может выбраться только при условии деоккупации захваченных территорий.

Напротив, если пашиняновский режим продолжит политику агрессии в отношении Азербайджана, то однозначно проиграет во всех направлениях - и в экономике, и в политике, и в других сферах.

На мой взгляд, Президент Азербайджана сделал важное предупреждение новому правительству Армении, и этим самым дал, возможно, последний шанс спасти армянскую государственность и вывести армянский народ из грани нищеты и политического хаоса. Сейчас у руководства Армении есть уникальная возможность выйти на должный компромисс в многолетнем конфликте и проявить соответствующий конструктивизм.

Позиция Азербайджана в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта остается неизменной, мы за мирный способ решения этой проблемы и настаиваем на предметных объективных переговорах, на основе норм и законов международного права.

Армения должна выполнить требования резолюций Совбеза ООН и начать освобождение исконных, азербайджанских территорий. В то же время в Ереване должны четко понимать, что Баку не снимает с повестки военный способ решения, оставляя за собой это объективное право", - заявил парламентарий, подчеркнув, что выбор за Арменией.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Матанат Насибова