После месседжа из Баку Еревану следует прислушаться к голосу разума - МНЕНИЕ РОССИЙСКОГО ЭКСПЕРТА

Я не совсем уверен в том, что новое руководство Армении готово в ближайшее время начать предметные переговоры с азербайджанской стороной, но полагаю, что после недавней речи азербайджанского лидера, в которой он фактически призвал правительство этой страны к благоразумию в направлении карабахского урегулирования, армянские власти должны серьезно задуматься о будущем своей страны.

Такое мнение высказал Day.Az независимый политолог Илья Тропинин.

Напомним, что Президент Ильхам Алиев 6 июня принял участие в ифтаре по случаю священного месяца Рамазан, данном председателем Управления мусульман Кавказа шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде в своей резиденции. На мероприятии глава государства выступил с речью, в которой коснулся и карабахского вопроса, представив позицию Азербайджана и выразив надежду, что новые власти Армении не повторят ошибок прежних властей.

По словам российского эксперта, прежний режим в Армении всячески затягивал переговорный процесс с целью удержать статус-кво и, как следствие этой политики, многолетняя проблема все еще не решена по сегодняшний день.

"Полагаю, что в Ереване должны взвесить все "за" и все "против" и сесть за стол переговоров с Азербайджаном, который предлагает Армении мирный способ решения этого вопроса и требует освободить свои собственные территории. Это объективный и справедливый подход, потому что речь идет о возврате Арменией исконных территорий Азербайджана. Россия и в том числе другие посредники переговорного процесса поддерживают решение этой проблемы мирным способом, тем не менее, окончательное решение в любом случае зависит от самих конфликтующих сторон. Считаю, что карабахский конфликт представляет серьезную угрозу для стабильности и безопасности всего региона, поэтому его надо решать мирным путем, опираясь на международное право", - сказал эксперт.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Матанат Насибова