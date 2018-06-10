У предавшего Москву Пашиняна не остается пространства для маневра

Парадоксально, но победа так называемой "бархатной революции" в Армении, вопреки заявленным целям, не принесла народу ни избавления от коррупции, ни ликвидации бедности, даже в перспективе. Очевидным "достижением" тихого государственного переворота стало лишь создание нового правительства, буквально, кишащего русофобами-лоялистами Запада, что, естественно, не может не сказаться на внешнеполитическом курсе страны, традиционно ориентированном на Москву.

Вашингтон шлет недвусмысленные сигналы Еревану, щедро предлагая всяческую помощь и поддержку. Сегодня новый премьер Пашинян клятвенно уверяет, что с Россией намерен дружить и сотрудничать, а Москва продолжает делать вид, что переворот в Армении ничего не меняет.

Однако реальное положение вещей говорит само за себя - геополитическая переориентация Армении на Запад свершилась. То же самое произошло в недавнем прошлом в соседней Грузии, где с приходом к власти прозападного лидера Михаила Саакашвили пришел конец нерушимой, как всем казалось, дружбе с Россией. В итоге, очевидно, что Азербайджан, упорно избегающий проникновения в страну деструктивных сил Запада, остается единственным и естественным союзником России во всем регионе Южного Кавказа.

Естественность и даже необходимость такого союза для Азербайджана несомненна. Наша страна - с ее богатейшими ресурсами и важнейшим геополитическим значением - лакомый кусок для западных сил, в анамнезе которых множество дестабилизированных и разграбленных стран, ввергнутых в хаос и гражданские войны. Недаром в Азербайджане запрещена деятельность Фонда Сороса, известного, как "генератор" разрушительных революций. По этой же причине Баку частенько становится мишенью крайне предвзятой критики международных правозащитных организаций, так или иначе связанных с пресловутым фондом.

Между тем, размещение в Азербайджане военной базы НАТО или США - вожделенная мечта генералов в Вашингтоне и Брюсселе. Это бы позволило западным странам контролировать нефтяные и газовые месторождения, транспортные артерии в регионе, оказывать политическое и экономическое влияние, а то и военное - на Россию, Иран и Турцию. Последняя - член НАТО, рассматривается как ситуативный союзник России, в том числе, по причине отказа Вашингтона выдать Фатуллаха Гюлена, стоящего, по мнению властей, за попыткой переворота в 2016-м году. По мнению многих, те же западные силы привели к власти Никола Пашиняна, ввиду чего, недавний оптимизм по поводу возможности нормализации отношений с Арменией, посетивший головы некоторых турецких политиков, конечно же, мгновенно растворился.

Между тем, не секрет, что Армению и Грузию от России "оторвали", прежде всего, в геополитических целях. Ведь экономическая составляющая бенефиций этих революций ничтожно мала. По крайней мере, огромные финансовые вложения в Армении на культивацию и распространение русофобии под вывеской "прогрессивных" западных идей уж точно экономически не окупятся. По информации в сети, за один лишь прошлый год, финансовый оборот наиболее активных НПО прозападной ориентации в этой стране превысил полтора миллиарда долларов.

Армения, как сателлит России, давно находится в разработке спецслужб и агентов влияния "коллективного" Запада. Наличие в Ереване одного из крупнейших в мире посольств США с двухтысячным персоналом само по себе позволяет так полагать. Не секрет, что, как правило, среди американских дипломатов выполняют свои особые функции многочисленные сотрудники спецслужб. Так было и во времена СССР, так происходит и сегодня.

Доказательством тому - работа многих членов нового правительства в организациях, прямо или косвенно финансируемых фондом одиозного Джорджа Сороса. К примеру, должность министра обороны Армении занял экс-министр по чрезвычайным ситуациям Давид Тоноян, который многие годы работал в структурах НАТО и несколько лет был представителем ВС Армении в Альянсе. По некоторым данным, Тоноян во время работы в НАТО, в 2005 году, был завербован американскими спецслужбами. Новый глава Совета безопасности Армен Григорян долго занимал солидную должность в Transparency International, финансируемой тем же одиозным Соросом.

Однако, прозападная ориентация и русофобия нынешнего армянского руководства вовсе не отменяют их оголтелой ненависти к Турции и Азербайджану. С критикой сближения Москвы с Анкарой, с резкими заявлениями о необходимости участия Ханкенди в процессе урегулирования карабахского конфликта не раз публично выступал премьер Пашинян.

Как ни удивительно, российское руководство пока хранит непоколебимое спокойствие. По крайней мере, внешне. Однако, как водится, то, о чем "стесняется" говорить руководство, но очень бы хотело, звучит из уст публичных лиц, с правительством напрямую не связанных. В этом смысле показательно известное выступление публициста Михаила Леонтьева. Напомним, что журналист заявил, что "на самом деле Армения могла бы служить идеальным примером несостоявшегося государства... Если бы не Россия. Вероятнее всего, ее просто не было бы на карте... Армения в нынешнем своем виде и возникла только благодаря России и продолжает существовать благодаря ей". В этом своем мнении Леонтьев не одинок, в России все резче и чаще слышится критика в адрес Еревана. Следует полагать, что в Москве все же просчитываются различные варианты развития событий. Ведь речь идет о "стратегическом партнере".

Ясно, что Пашиняну придется лавировать между Москвой и Вашингтоном, однако углубление кризиса между двумя мировыми державами крайне сужает простор для маневра и ограничивает его и без того сомнительную способность достичь вожделенных перемен.

Нестабильность в Армении, - а она неизбежно усугубится, когда неспособность нового правительства что-либо улучшить станет явной, - вкупе с резким политическим расколом в обществе, вероятно, приведет к внутренней конфронтации между "русофилами" и "западниками", а, возможно, и к гражданской войне, что называется, в "мягком подбрюшье" РФ. Российская военная база в Гюмри, конечно, остается весомым аргументом. Но в случае вооруженного конфликта в стране или даже массированного давления русофобской улицы, вынужденная ликвидация российского присутствия в РА неотвратима.

Что в таком случае будет с Арменией, сохранит ли она свою государственность? Как это повлияет на безопасность и стабильность в регионе? Понятно, что конкретных ответов пока не существует. Ясно и то, что с уходом России Армения из потенциального плацдарма для враждебных сил извне очень скоро превратится в реальный.

Р.Рахибоглу