Фархад Мамедов: Азербайджан, проводя политику изоляции Армении, руководствуется уставом ООН

Азербайджан, проводя политику изоляции Армении, руководствуется уставом ООН. Об этом в пятницу сказал Trend директор Центра стратегических исследований (ЦСИ) при Президенте Азербайджана Фархад Мамедов, передает Day.Az.

Директор Центра отметил, что территории Азербайджана подверглись оккупации со стороны Армении, в результате чего на этих землях была произведена этническая чистка.

"После этого Азербайджан применил 41 и 42 статьи устава ООН, в которых прописано, что если какое-то государство не исполняет резолюции Совета безопасности ООН, то в отношении этого государства возможно применение санкций", - сказал Мамедов.

По словам директора Центра, добрососедское, равноправное, взаимовыгодное сотрудничество с соседними странами, в частности с Грузией, позволяет Азербайджану реализовывать проекты, сумма которых в денежном эквиваленте в сотни раз больше бюджета и в десятки раз больше ВВП Армении.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда подчеркивал, что если власти Армении, вне зависимости от того, кто это, думают о независимости своей страны, об экономическом развитии, то они должны мирно уживаться со своими соседями. Это принесло бы больше пользы населению и укрепило бы государственную независимость Армении, так как развиваться в изоляции невозможно", - отметил Мамедов.

По словам директора Центра, достаточно взглянуть на карту, чтобы понять, что при закрытых границах с Азербайджаном и Турцией Армения физически не может развиваться и реализовывать какие-либо экономические инициативы.

"У Армении есть границы с четырьмя странами. И самые протяженные границы закрыты. Существовавшая в советское время инфраструктура также проходила по территории Азербайджана. Единственная железная дорога, связывавшая Россию с Арменией и проходившая по территории Абхазии в Грузии, закрыта уже 25 лет и в ближайшей перспективе не ожидается ее открытие", - отметил директор ЦСИ.

Тем не менее, трёхсторонний формат сотрудничества Азербайджан-Грузия-Турция не направлен против кого-то, а сформирован и действует в рамках национальных интересов этих трёх государств.

Мамедов напомнил, что данный формат имеет свою повестку дня, и в рамках него проводятся традиционные встречи глав государств, министров иностранных дел, профильных структур, министров обороны, а также совместные военные учения, и реализуются трубопроводные и инфраструктурные проекты.

"Двери к участию в этих проектах открыты для всех сторон - и для Ирана, и для России. Это положение было прописано ещё в 2007 году, когда закладывалась основа проекта Баку-Тбилиси-Карс. Однако есть оговорка о том, что следует уважать территориальную целостность этих стран. Это было месседжем для Армении", - отметил Мамедов.

Директор Центра добавил, что Армения тоже может воспользоваться возможностями региональных проектов при условии уважения к территориальной целостности стран-учредителей.