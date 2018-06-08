Профессор Наргиз Пашаева избрана вице-президентом Академии наук Азербайджана

8 июня 2018 16:06

Ректор Бакинского филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, действительный член Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), профессор Наргиз Пашаева в пятницу на общем собрании академии избрана ее вице-президентом.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

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