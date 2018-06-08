Азербайджан избран членом Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин

Во время 20-го заседания государств-участников Конвенции ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в Нью-Йорке накануне состоялись выборы в Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин.

Об этом говорится в совместном заявлении министерства иностранных дел и Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В заявлении говорится, что в результате агитационно-пропагандистской деятельности министерства иностранных дел Азербайджана и Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей и постоянного представительства Азербайджана при ООН кандидат от Азербайджана, представитель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, получив голоса представителей 143 стран, избран членом комитета на 2019-2022 годы.

На 12 вакантных мест в комитете были выдвинуты кандидатуры представителей 16 государств (Азербайджан, Перу, Япония, Саудовская Аравия, Бахрейн, Алжир, Монтенегро, Египет, Грузия, Республика Маврикий, Испания, Тринидад и Тобаго, Болгария, Того, Афганистан и Буркина-Фасо).

Для избрания необходимы были голоса как минимум 2/3 государств-участников Конвенции, то есть 126 стран, однако за представителя Азербайджана проголосовали 143 государства.

Членами комитета являются 23 независимых эксперта, специализирующихся в сфере защиты прав женщин, которые избираются государствами-членами Конвенции путем тайного голосования на четырехлетний срок.