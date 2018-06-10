"Историческая призма": 1986 год. Как кровавого Андраника превращали в героя армянского народа

В 1970-е годы партийное руководство НКАО систематически ставило руководство республики в известность обо всех нежелательных явлениях, которые могли обострить межнациональные отношения в области.

Так, 14 октября 1974 года в ЦК КП Азербайджана и Совет министров Азербайджанской ССР было направлено письмо за подписью секретаря обкома партии НКАО Б.Кеворкова, в котором выражалась обеспокоенность в связи с преподаванием в девятых классах средних школ области предмета "История армянского народа", выпущенного в 1974 году в Ереване под редакцией профессора В. А. Парсамяна. Автор письма был сильно обеспокоен оценкой в этом учебнике деятельности такой одиозной личности, как Андраник Озанян, который преподносился учащимся как герой армянского народа. По справедливому мнению Кеворкова "в силу целого ряда обстоятельств, связанных с личностью Андраника - руководящее участие в Дашнакцутюн, практическая деятельность в Закавказье, характеризующаяся явно выраженными буржуазно-националистическими устремлениями - делают не только нежелательным, но и совершенно недопустимым вышеприведенную трактовку на страницах упомянутого учебника. Подобный подход к оценке Андраника дезориентирует учащуюся молодежь, в том числе и НКАО, и, конечно мешает делу выработки у нее интернационалистского мировоззрения".

На письме была поставлена резолюция первого секретаря ЦК КП Азербайджана от 4 ноября 1974, по которому секретарю ЦК по идеологии поручалось рассмотреть вопрос.

Сразу несколько отделов аппарата ЦК КП Азербайджана - науки и учебных заведений, агитации и пропаганды за подписью руководителей отделов, рассмотрев письмо секретаря Обкома НКАО Б.Кеворкова, 25 апреля 1975 года дали свое заключение в ЦК КП Азербайджана. Ее авторы, поддержав предложения секретаря Карабахского обкома партии, отмечали, что "ошибочный, неклассовый подход автора учебника к оценке личности Андраника Озаняна - одного из руководящих деятелей буржуазно-националистической партии "Дашнакцутюн", известного своей жестокостью в 1918-1919 г. по отношению к мирному мусульманскому населению азербайджанских сел, - действительно отрицательно влияет на формирование у школьников интернационального мировоззрения, а порой, как показали события недавнего прошлого, даже способствует разжиганию националистических страстей".

В качестве конкретных мер предлагалось "исключить вышеназванный учебник из программы школ республики с армянским обучением, заменить его учебным пособием "История Азербайджана", утвержденным как дополнение к учебнику "История СССР". Издание пособия по истории Азербайджана намечалось к началу 1975-1976 учебного года. Совместное заключение отделов ЦК и выдвинутые в нем предложения были поддержаны руководством республики. Поэтому на письме была поставлена резолюция о необходимости подготовки перевода учебного пособия "История Азербайджана" на армянский язык...

Очередная возня вокруг фигуры Андраника началась уже в годы т.н. "горбачевской перестройки". 20 марта 1986 г. первый секретарь ЦК КП Армении Карен Демирчян, вызвав к себе директора Института истории партии при ЦК КП Армении Грачика Симоняна, поручил ему подготовить доклад о жизни и деятельности "национального героя армянского народа, полководца Андраника Озаняна". Доклад должен был содержать точную политическую оценку его деятельности. К этому времени небезызвестный Серо Хандзадян подготовил роман "Андраник", лежавший в типографии и готовившийся к изданию. Видимо, первый секретарь перед тем, как дать добро на его издание, хотел иметь в руках документальные подтверждения "героических деяний" армянского деятеля.

Директору Института истории партии потребовался месяц для подготовки справки об Андранике, которая получила название "Краткий обзор жизни и деятельности Андраника Озаняна" и состояла из 17-ти страниц. Безусловно, содержание справки от начала и до конца было сплошной апологетикой на личность Андраника, сопровождалось эпитетами, которые чуть ли не выставляли его мессией - спасителем армянского народа от физического уничтожения, поборником русской ориентации, приветствовавшим Октябрьскую революцию и протянувшим руку помощи бакинским большевикам во главе с С.Шаумяном.

Не забыл автор справки упомянуть и о роли Андраника в событиях 1915 года, которые трактовались как национально-освободительная борьба армянского народа против турецкого ига. Естественно, что Андранику в этих событиях была отведена роль "народного полководца", в составе добровольческих отрядов которого служили небезызвестные А.Микоян, Х.Баграмян и Г.Гай/Бжишкянц. Упоминание этих фамилий, как и С.Шаумяна, должны были показать, что Андраник не был врагом советской власти и даже имел тесные связи со многими известными большевиками.

В справке военные походы отрядов Андраника в Нахчыванский уезд летом 1918 года преподносились как попытка спастись от преследований турецкой армии. В то же время автор справки вынужден был констатировать тот факт, что вступление отрядов Андраника в Нахчыванский уезд сопровождалось разрушением деревень с азербайджанским населением.

Но самое интересное, что эти действия Андраника в Нахчыване квалифицировались, как попытка преградить путь наступлению турецкой армии в Закавказье. И чтобы осуществить свои намерения, он связался 14 июля 1918 года с С.Шаумяном, объявил Нахчыванский уезд частью Советской России и предложил свои услуги большевикам. Однако когда Андранику не удалось пробиться в Баку, он, теснимый азербайджано-турецкими войсками, отступил в Зангезур, где, по мнению автора справки, пытался предотвратить межнациональные столкновения.

Сегодня, благодаря обнародованным документам Чрезвычайной следственной комиссии АДР, мы знаем, во что вылилась данная миссия армянского палача и какую высокую цену заплатили азербайджанцы в результате нашествий отрядов Андраника в Зангезур летом и осенью 1918 года: более 10 тысяч убитых и раненых, 50 тысяч беженцев.

Возвращаясь к справке Симоняна, надо отметить, что созданная вокруг Андраника легенда очень удобно выстраивалась в советскую концепцию истории установления советской власти в Закавказье и могла снять с него ярлык матерого дашнака, яркого националиста, превратив в одночасье в пламенного борца за дело Ленина. На это и была рассчитана вся возня с подготовкой справки Г.Симоняна и изданием романа С.Хандзадяна об Андранике.

Интересно, что справка Симоняна сопровождалась не только письмами самого Андраника, воспоминаниями о нем различных советских армянских деятелей, литературой, изданной за рубежом, которые, естественно, возносили его. Автор справки приводил также ссылки на материалы из газеты "Азербайджан" в 1918-1919 гг., стихотворение Расула Рзы об Андранике, опубликованное в журнале "Азербайджан" в 1965 году, книгу Фирудина Шушинского "Шуша" (1968), в которых разоблачались его преступные деяния.

В частности, стихотворение Р.Рзы являлось своеобразным протестом против начавшейся в Армении кампании по героизации Андраника. По поводу конной статуи Андраника, воздвигнутой на его могиле на кладбище Пер-ла-Шез (Франция), Расул Рза написал следующее: "Кто этот всадник самонадеянный? На кого он похож, аллах, на кого? Сжалось мое нежное сердце. Перед глазами оживают видения Нахчывана на Араксе, видения угасших очагов, задушенных детей. Окровавленные лица проходят перед моими глазами - самое меньшее тысяча тысяч. Хочу вопить, откуда здесь появился этот сумасшедший, этот бешеный с каменным сердцем, ставший камнем?".

Касаясь событий осени 1918 года в Карабахе и Зангезуре, Ф.Шушинский писал: "В это время матерый дашнак генерал Андраник со своей разбойничьей армией, грабя азербайджанские села провинции Зангезур, вторгся на территорию Карабаха. Этот ярый националист стремился захватить Шушу. Пользуясь поддержкой дашнаков Зангезура и Шуши, Андраник захватил Джерабертский, Варандинский и Дизакский районы Карабаха и оказался на расстоянии 35 километров от Шуши. Однако взять Шушу не удалось, и Андраник со своей армией отошел в Зангезур. Безуспешные попытки отторгнуть Карабах от Азербайджана делались и в дальнейшем".

7 мая 1986 года Г.Симонян, наконец, представил справку К. Демирчяну, который после ознакомления с нею предложил поднять вопрос о деятельности Андраника на уровне Института марксизма-ленинизма /ИМЛ/ при ЦК КПСС и добиться того, чтобы институт дал свой официальный положительный отзыв.

После встречи с руководством ИМЛ справке был дан ход. Была создана специальная комиссия в составе руководителей Азербайджанского и Армянского филиалов ИМЛ, старших научных сотрудников отдела филиалов и Института истории СССР Академии наук СССР. Руководителям Азербайджанского и Армянского филиалов ИМЛ было поручено представить комиссии необходимые документы и заключение.

Присланные Азербайджанским и Армянским филиалами документы по своей значимости, достоверности резко отличались друг от друга. Азербайджанский филиал представил статьи, опубликованные в периодической печати, главным образом в правительственной газете "Азербайджан", в 1919 г., в которых приводились конкретные цифры об уничтоженных отрядами Андраника мусульманских селениях на территории Нахчывана и Зангезура. Однако, несмотря на эти факты, на своем заседании 29 ноября 1986 года комиссия (в заседании не принимал участие член комиссии, директор азербайджанского филиала ИМЛ) вынесла решение опубликовать в журнале "Вопросы истории КПСС" статью об Андранике, которая целиком и полностью содержала бы армянскую версию интерпретации его политической биографии.

Подобное решение комиссии вызвало справедливый протест со стороны руководства Азербайджанского филиала ИМЛ, который в письменной форме 27 января 1987 года был направлен в Москву. В ней, в частности отмечалось: "Допущенный в "Заключении" комиссии отход от принципа историзма заключается в том, что выводы его игнорируют имеющиеся исторические документы, в частности, те, которые были направлены в ИМЛ при ЦК КПСС его Азербайджанским филиалом. С именем Андраника связано массовое истребление азербайджанского населения. Попытки возвеличения этой личности задевают национальные чувства азербайджанского народа... Следует обратиться в ЦК КП Армении с предложением, высказанным в категорической форме, о недопущении в республике пропаганды имени Андраника, о полном прекращении какой-либо популяризации и идеализации деятельности этой личности...".

Протест азербайджанской стороны возымел действия. Публикация статьи была снята с повестки дня. Однако уже через год на волне начавшегося в феврале 1988 года в НКАО сепаратистского движения армянская сторона по указке из ЦК КПСС получила возможность начать открытую пропаганду армянского палача, жертвами преступлений бандитских формирований которого в период 1915-1919 годов стали десятки тысяч мусульман в Восточной Анатолии и Азербайджане.

Ильгар Нифталиев,

доктор философии по истории, ведущий научный сотрудник Института Истории им.А.А.Бакиханова НАН Азербайджана