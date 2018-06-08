Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Газахском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Газах-Узунтала (9 километров)-Джафарли Газахского района. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Газах-Узунтала (9 километров)-Джафарли из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено 3,3 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.