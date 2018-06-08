Азербайджанский депутат: Армения благодаря политике Пашиняна продолжает двигаться к пропасти

Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал армянскому народу настолько нереальные обещания, что теперь не может выполнить ни одно из них.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат парламента Азербайджана Бахтияр Садыхов, передает Day.Az.

Садыхов сказал, что заявление Пашиняна о том, что так называемый режим на оккупированных территориях Азербайджана также должен принимать участие в переговорах по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, показывает, что он не имеет понятия о переговорах, проводимых при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

"Пашинян говорит, что он не имеет права с юридической и моральной точки зрения вести переговоры с Азербайджаном от имени так называемого режима. Потому что этот режим является "независимой страной, у которой есть свой президент, парламент". В таком случае возникает вопрос: если так называемый режим является "независимой страной", то почему в Нагорном Карабахе расположены воинские части Армении, граждане Армении проходят военную службу?", - отметил Садыхов.

Депутат добавил, что, если это "независимая страна", то оттуда должны быть выведены армянские войска, чтобы не мешать контактам Азербайджана с Нагорным Карабахом.

Депутат отметил, что Армения благодаря политике Пашиняна продолжает двигаться к пропасти.

"Он пришел к власти не для того, чтобы служить армянскому народу, а чтобы обогатиться, грабя армянский народ. Пашинян дал народу настолько нереальные обещания, что сегодня не может выполнить ни одно из них", - сказал Садыхов.