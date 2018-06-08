Президент Ильхам Алиев поздравил королеву Великобритании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил королеву Великобритании и Северной Ирландии Елизавету II.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

"От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю вас и в вашем лице весь ваш народ с национальным праздником Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Днем вашего рождения. В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Соединенного Королевства - постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.