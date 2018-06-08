Под председательством премьера Азерабайджана состоялось расширенное заседание Кабмина

Под председательством премьер-министра Азербайджана Новруза Мамедова в пятницу состоялось расширенное заседание по вопросам, предусмотренным в "Рабочем плане Кабинета министров Азербайджанской Республики на 2018 год", говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

В повестку дня заседания вошли вопросы об обязательствах, вытекающих из "Парижского Соглашения по Рамочной Конвенции ООН об изменении климата" и задачах, поставленных перед соответствующими государственными структурами по выполнению этих обязательств, новом законопроекте Азербайджанской Республики "О государственном реестре недвижимого имущества" и предложениях по поощрению и поддержке производства конкурентоспособной продукции, заменяющей импорт.

После того, как были заслушаны доклады руководителей соответствующих структур по вопросам, вынесенным на повестку дня, состоялся широкий обмен мнениями по каждой из трех тем.

Затем были приняты соответствующие постановления по вопросам повестки дня.

Подведя итог заседания, премьер-министр Новруз Мамедов дал поручения соответствующим структурам Кабинета министров по выполнению предстоящих задач.