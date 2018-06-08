Новый посол России вручил Эльмару Мамедъярову копии верительных грамот - ФОТО

Недавно назначенный посол России в Азербайджане Михаил Бочарников вручил министру иностранных дел Азербайджана Эльмару Мамедъярову копии верительных грамот.

Об этом говорится в пятницу в сообщении МИД Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мамедъяров поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности.

Посол выразил радость и удовлетворение своим назначением и сообщил, что в деятельности на этом посту приложит все усилия для дальнейшего развития традиционных дружеских отношений между двумя странами.

На встрече было выражено удовлетворение развитием между Азербайджаном и Россией отношений на уровне стратегического партнёрства в условиях добрососедства, дружбы и взаимопонимания. Были рассмотрены перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Отмечена особая роль, которую в двусторонних отношениях играет межрегиональное сотрудничество.

В ходе беседы также был проведён обмен мнениями по вопросам, связанным с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом, правовым статусом Каспийского моря и сотрудничеством в рамках международных организаций.