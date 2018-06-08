Депутат: События в Армении подтверждают то, о чем Азербайджан говорил десятки лет

Происходящие сегодня в Армении события являются подтверждением того, о чем азербайджанская сторона говорила десятки лет, подтверждают успешную политику Президента Ильхама Алиева.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Бахтияр Алиев, передает Day.Az.

По его словам, в результате проводимой Президентом Азербайджана последовательной политики Армения была изолирована от всех международных проектов.

"В результате успешной политики Азербайджана все дела фашистcкой хунты в Армении потерпели крах, экономика, политика и дипломатия разрушены. Происходящие в Армении события еще раз показали, что дальновидная политика Президента Азербайджана Ильхама Алиева, его идеи находят подтверждение. Все это доказывает, что мы двигаемся в правильном направлении", - добавил депутат.

Как сказал Бахтияр Алиев, если к предложениям, призывам Азербайджана присоединятся международные организации и армяно-азербайджанский нагорно-карабахский вопрос будет своевременно решен в рамках территориальной целостности Азербайджана, тогда Армения также сможет выйти из этого бедственного состояния, сможет присоединиться к международным проектам.

"Это единственный путь спасения народа Армении. Чем раньше это поймет новое правительство Армении, тем это лучше для нее. В противном случае Армения окажется в еще более сложном положении", - сказал Б.Алиев.