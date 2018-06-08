Если правительство Армении не изменит свою политику, на улицы выйдут новые "пашиняны" - МНЕНИЕ

На протяжении многих лет Азербайджан, в первую очередь Президент Ильхам Алиев, говорил, что Армения движется к пропасти, и сегодня то же самое говорит армянское общество.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат парламента Азербайджана Айдын Мирзазаде, передает Day.Az.

Мирзазаде отметил, что смена власти в Армении произошла не путем выборов, а в результате народного протеста.

"Единственная причина тяжелого положения, в котором сейчас находится Армения, - продолжение оккупации азербайджанских земель, и по этой причине она изолирована от мира. Поэтому народ сменил власть в результате уличных протестов и теперь хочет видеть новую политику. То, что на протяжении многих лет говорил Президент Ильхам Алиев о правительстве Армении, слова о том, что Армения идет к пропасти, сегодня повторяет само армянское общество", - сказал Мирзазаде.

По его словам, Азербайджан говорил о том, что правительство Армении является криминальной хунтой, что политика Армении в первую очередь оборачивается бедствием для нее, теперь же об этом говорит сам армянский народ.

"Надеемся, что новое правительство откажется от политики, проводимой преступным режимом Саргсяна, построит с соседними государствами нормальные, цивилизованные отношения, получит возможность для присоединения к региональным экономическим проектам, инициатором которых является Азербайджан", - сказал депутат.

По его словам, если новое правительство продолжит политику Саргсяна, то это приведет к тому, что на улицы выйдут новые "пашиняны", Армения окажется в еще более сложном положении.