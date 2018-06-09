Президент Ильхам Алиев: Фундаментальные ценности - парламентская демократия, свободное общество занимают важное место в жизни азербайджанского народа

Международное сообщество до сих пор не приняло действенных мер для прекращения армянской агрессии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном участникам Бакинского саммита Альянса европейских консерваторов и реформистов.

"Поздравляю вас с началом работы очередного саммита Альянса европейских консерваторов и реформистов. Альянс, который объединяет на единой платформе различные политические партии Европы, за относительно короткое время превратился в авторитетную организацию, играющую важную роль в общественно-политической жизни континента.

С чувством удовлетворения подчеркиваю, что такие фундаментальные ценности, как национальный суверенитет, парламентская демократия, свободное общество, занимают важное место в современной жизни азербайджанского народа, сохранившего богатые исторические традиции. Знаменательно, что сегодняшний саммит совпал с периодом, когда широко отмечается 100-летие Азербайджанской Демократической Республики - первой парламентарной республики в мусульманском мире, где избирательное право женщинам было предоставлено раньше большинства западных государств. Азербайджан, являющийся правопреемником Демократической Республики, в годы независимости встал на путь рыночной экономики, демократии, строительства правового и светского государства, наладил связи взаимовыгодного сотрудничества с отдельными странами, став равноправным членом мирового сообщества", - говорится в письме.

Президент Ильхам Алиев отметил, что транснациональные газовые и транспортные проекты, реализуемые по инициативе Азербайджана и при его активном участии, вносят весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы, устойчивое социально-экономическое развитие стран региона.

"Запуск "Южного газового коридора", официальное открытие которого прошло 29 мая, создаст новые возможности для дальнейшего приумножения успехов, достигнутых в этой сфере. Азербайджан придает особое значение международному гуманитарному сотрудничеству. Он неустанно поддерживает межкультурный диалог, идеи мультикультурализма и толерантности, в меру своих возможностей оказывает помощь в решении глобальных проблем. Однако с чувством сожаления должен отметить, что начавшийся 30 лет назад армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт продолжает оставаться самой серьезной преградой на пути как развития страны, так и расширения регионального сотрудничества", - говорится в письме главы государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Армения, которая проводит экспансионистскую политику, оккупировала 20 процентов азербайджанских земель, превратив более одного миллиона человек в Азербайджане в беженцев и вынужденных переселенцев.

"Несмотря на то, что ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЕС, Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения и другие авторитетные организации приняли решения по справедливому решению конфликта на основании принципа территориальной целостности, до сих пор мировое сообщество не приняло действенных мер для прекращения агрессии. Надеюсь, что члены Альянса, учитывая существующую реальность, дадут адекватную оценку факту оккупации, сопровождаемой грубым и массовым нарушением прав человека, создающей серьезную угрозу безопасности в регионе. Верю, что заседание, организованное вами в Азербайджане, пройдет в условиях высокой деловитости, выдвинутые предложения и принятые решения будут служить выполнению поставленных задач, развитию демократии и свободного общества, обеспечению мира и благополучия. Желаю каждому из вас успехов на этом пути!", - говорится в письме главы Азербайджанского государства.