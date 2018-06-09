Ян Захрадил: Необходимо положить конец принятию в Совете Европы предвзятых решений по Азербайджану

Необходимо положить конец принятию в Совете Европы предвзятых решений по Азербайджану.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, выступая на проходящем в субботу Бакинском саммите Альянса европейских консерваторов и реформистов, сказал президент альянса, вице-президент комитета Европарламента по международной торговле, член Европарламента Ян Захрадил.

"В этом году отмечается 100-летие Азербайджанской Демократической Республики. К сожалению, Азербайджанская Демократическая Республика, опирающаяся на парламентскую форму правления, просуществовала всего два года. Президент Ильхам Алиев на вчерашней встрече со мной отметил, что девять европейских стран подписали соглашение о стратегическом партнерстве с Азербайджаном. Надеюсь, что этих государств станет больше. К сожалению, в Совете Европы принимаются односторонние и предвзятые решения по Азербайджану. Этому надо положить конец", - сказал Захрадил.

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