Пашинян передумал делиться властью

"Суперпремьерство" должно быть упразднено, но это не означает, что власть должна быть распределена равномерно. Об этом в беседе с журналистами 7 июня заявил премьер-министр Никол Пашинян после специального заседания парламента, посвященного представлению программы правительства.

Как передает Day.Az со ссылкой на News.am, на замечание, что президент Армении Армен Саркисян заявил о необходимости изменения Конституции, отказа от "суперпремьерства" и равномерном распределении власти, Пашинян ответил, что равномерное распределение власти означает анархию, потому что в Германии, где так же парламентская система правления, власть распределяется неравномерно.

"В Армении власть также никогда не будет распределена равномерно, так как должно быть ясно, кто несет ответственность", - пояснил Пашинян.