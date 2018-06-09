Предавший однажды - предаст не единожды: Армения между Турцией и Россией

Не секрет, что Запад серьезно опасается российско-турецкого сближения, которое сегодня очень важно в первую очередь для разрешения конфликтов на Ближнем Востоке.

Напомним, что именно после создания формата Турция-Россия-Иран произошел серьезный сдвиг в разрешении сирийского конфликта.

Но есть еще одна страна, которая также крайне опасается сближения Турции и России, - это Армения.

Как минимум потому, что у друга Армении - России уже иные отношения с врагом Армении, то есть с Турцией.

Армяне на протяжении столетий мирно проживали на территории Османской империи, и османские султаны называли армян "Millet-i sadıka" или "Tebai sadıka", что означает "верная нация" или "верноподданные". В Османской империи армяне занимали высокие посты при дворе, занимали ведущие позиции в финансовой сфере и торговле. Османские армяне занимали также важные посты на государственной службе.

Но, несмотря на все это, "верная нация" всегда искала повода, чтобы восстать против своего хозяина.

Одним из таких "знаменательных" событий для "верной нации" было ослабление Османской империи, в результате чего армянские бандформирования подняли восстание в ряде районов нынешней Турции и нашли поддержку у Российской империи.

Не хотелось бы сравнивать нынешнюю Россию с Османской империей, но все же некоторые параллели можно провести.

Если раньше со стороны Запада было давление на Османскую империю, то сегодня аналогичное давление осуществляется на Россию.

Выше уже отметили, что именно ослабление Османской империи привело к восстанию армян, что говорит о том, что у этой "верной нации" нет постоянных друзей, а есть только собственные амбиции.

Фактически сегодня Армения, которая стала парламентской республикой во главе с Николом Пашиняном, проводит политику выхода из-под влияния России.

Политика, проводимая Пашиняном, еще раз доказывает, что Армения в любой момент может отвернуться от России к Западу, и это прекрасно понимают в России, которая имеет традиции государственности.

С другой стороны, представители "верной нации" также прекрасно осознают, что Армения менее интересна Москве, чем Турция, доказательством чему является экономическое, политическое и военное сотрудничество Москвы и Анкары на фоне напряженных отношений Турции и Запада.

Руфиз Хафизоглу, заместитель главного редактора Trend