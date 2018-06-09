Самед Сеидов о том, какие вопросы будут обсуждаться на летней сессии ПАСЕ

На летней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) будет обсуждаться ряд серьезных вопросов по Азербайджану.

Об этом в субботу сказал председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сеидов отметил, что в числе обсуждаемых вопросов будут президентские выборы в Азербайджане, состоявшиеся 11 апреля.

"Этот вопрос будет обсуждаться в первый день сессии. Президентские выборы завершились несколько месяцев назад, но интересно, что этот вопрос выносится на обсуждение сейчас. Азербайджанская делегация выступит на эту тему и выразит свою позицию", - сказал Сеидов.

Он напомнил, что некоторое время назад президентские выборы обсуждались в ООН.

"Азербайджан обеспокоен еще одним вопросом: они хотят включить в повестку дня вопрос о назначении докладчика по политическим вопросам комитета по правам человека. Назначение докладчика - неконструктивный подход. Мы ничего не боимся, будем участвовать в сессии и выразим свою позицию. Работа в ПАСЕ предусматривает две основные функции: представление документов в Бюро, выступление о проблемах своей страны или о проблемах, беспокоящих Европу, и вторая - выражение своей позиции. На это никакие санкции не могут быть наложены", - сказал глава парламентского комитета.

Напомним, что по итогам слушаний, проведенных ранее в Париже, Комитет ПАСЕ по процедурным правилам принял решение о санкциях в отношении четырех членов ПАСЕ, которые были упомянуты в ранее опубликованном отчете Независимого следственного органа по претензиям о коррупции в организации.

Согласно решению Комитета ПАСЕ по процедурным правилам, санкции применены в отношении Педро Аграмунта (Испания) - сроком на десять лет, Сезара Флорина Преды (Румыния), Самеда Сеидова (Азербайджан) и Хорди Ксуклы (Испания) - сроком на два года. Вышеупомянутые лица останутся членами ПАСЕ и будут иметь право на выступления.

В течение периода санкций они не смогут выступать в качестве докладчика или наблюдателя на выборах и не смогут быть председателем или зампредседателя какого-либо комитета или подкомитета или же выдвигать свою кандидатуру на пост председателя ассамблеи. Они также не смогут представлять ассамблею или ее комитеты на каких-либо мероприятиях третьих сторон.