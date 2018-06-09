На саммите Альянса европейских консерваторов и реформистов состоялась презентация Baku Expo 2025

Сегодня на Бакинском саммите Альянса европейских консерваторов и реформистов состоялась презентация Всемирной выставки Baku Expo 2025, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Посол МИД по особым поручениям - генсек Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО Эльнур Султанов, выступив на презентации, сказал, что Baku Expo 2025 должна считаться глобальной платформой.

Султанов отметил, что эта выставка является возможностью для осуществления долгосрочных стратегических целей.

"Слоганом выставки Baku Expo 2025 является развитие человеческого капитала, построение лучшего будущего. Мы можем провести хорошие дебаты на Baku Expo 2025. В том году мы будем отмечать 10-летие принятия целей устойчивого развития. На выставке будет создана уникальная платформа, благодаря которой каждый сможет обсудить повестку целей устойчивого развития 2030 года", - добавил Султанов.