Пашинян пытается проводить более агрессивную и провокационную политику, чем саргсяновский режим

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что незаконный режим, созданный на оккупированных территориях Азербайджана, должен как сторона участвовать в переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, направлено на затягивание переговоров.

Об этом в субботу сказал Trend главный редактор газеты "Bakı Xəbər" Айдын Гулиев.

По его словам, Пашинян пытается показать себя на новой должности конструктивным, но на самом деле он пытается проводить более агрессивную, подрывную и провокационную политику, чем прежняя власть.

"Сегодня Пашинян пытается изменить сформировавшийся годами формат переговоров по урегулированию карабахской проблемы. Его утверждение об участии незаконного режима как стороны в переговорном процессе - попытка изменить формат. Известно, что согласно мандату Минской группы ОБСЕ сторонами конфликта являются Азербайджан и Армения, а заинтересованными сторонами конфликта - азербайджанская и армянская общины Нагорного Карабаха. Переговоры идут между Азербайджаном и Арменией. В рамках этого формата Азербайджан до настоящего времени сумел создать в мире необходимое мнение о сути этого конфликта. Весь мир знает, что Нагорный Карабах - азербайджанская земля, что Армения - агрессор, что Нагорно-карабахский регион Азербайджана и семь прилегающих районов находятся под оккупацией. Мировое сообщество признает, что нагорно-карабахский конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности Азербайджана и первоначально должен быть изменен статус-кво. Сегодня Пашинян нацелен на изменение этих сформированных правовых и политических рамок, что не что иное, как затягивание переговорного процесса по конфликту. Теперь Пашинян пытается представить миру незаконный режим как независимый субъект. Этот неконструктивный шаг подрывает переговоры и нацелен на то, чтобы перечеркнуть достигнутые до сих пор результаты. Сопредседатели Минской группы, скорее всего, это поймут и не допустят, чтобы Пашинян проводил такую политику", - сказал Гулиев.

Эксперт отметил, что Азербайджан готов только к субстантивным переговорам, поскольку мировая общественность поняла истинную суть армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

"Азербайджану невыгодно терять время. Пашинян нацелен на то, чтобы не идти на субстантивные переговоры. Но он этого не добьется", - сказал эксперт.

Напомним, что премьер-министр Никол Пашинян заявил, что переговоры по Карабаху не могут быть эффективны без участия руководства Нагорного Карабаха. "Народ Карабаха не участвует в формировании власти в Армении. У него есть свое правительство и президент", - заявил Пашинян.

Аргументы о том, что в переговорах должна участвовать и азербайджанская община Карабаха, он назвал необоснованными по той причине, что эти люди, прибыв в Азербайджан, стали его гражданами. Он заявил, что готов к переговорам с Ильхамом Алиевым в рамках Минской группы ОБСЕ, но эти переговоры должны стать эффективнее, а для этого нужно, чтобы достигнутые договоренности не оставались на бумаге, добавил Пашинян.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.