Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новых послов Болгарии, Перу и России в Азербайджане - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

10:50

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял верительные грамоты нового чрезвычайного и полномочного посла России в Азербайджане Михаила Бочарникова.

Об этом сообщает Day.Az.

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10:43

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял верительные грамоты нового чрезвычайного и полномочного посла Перу в Азербайджане Милагрос Кастаньон.

Об этом сообщает Day.Az.

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10:39

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял верительные грамоты нового чрезвычайного и полномочного посла Болгарии в Азербайджане Николая Христова Янкова.

Об этом сообщает Day.Az.

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