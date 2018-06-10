Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новых послов Болгарии, Перу и России в Азербайджане - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
10 июня 2018 10:50 191
10:50
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял верительные грамоты нового чрезвычайного и полномочного посла России в Азербайджане Михаила Бочарникова.
Об этом сообщает Day.Az.
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10:43
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял верительные грамоты нового чрезвычайного и полномочного посла Перу в Азербайджане Милагрос Кастаньон.
Об этом сообщает Day.Az.
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10:39
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял верительные грамоты нового чрезвычайного и полномочного посла Болгарии в Азербайджане Николая Христова Янкова.
Об этом сообщает Day.Az.
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