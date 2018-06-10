Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новых послов Болгарии, Перу и России в Азербайджане - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

10 июня 2018 10:50

10:50

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял верительные грамоты нового чрезвычайного и полномочного посла России в Азербайджане Михаила Бочарникова.

Об этом сообщает Day.Az.

----------
10:43

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял верительные грамоты нового чрезвычайного и полномочного посла Перу в Азербайджане Милагрос Кастаньон.

Об этом сообщает Day.Az.

----------
10:39

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял верительные грамоты нового чрезвычайного и полномочного посла Болгарии в Азербайджане Николая Христова Янкова.

Об этом сообщает Day.Az.

Новость обновляется

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az