Депутат: Пашинян своими абсурдными заявлениями хочет затянуть процесс урегулирования конфликта

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, предлагая участие созданного на оккупированных территориях Азербайджана сепаратистского режима в качестве стороны в переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, хочет заработать себе дивиденды. Об этом в воскресенье сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Эльман Насиров, передает Day.Az.

Депутат считает, что Пашинян тем самым добивается признания сепаратистского режима.

"На самом деле Пашинян этими бредовыми и абсурдными заявлениями пытается затянуть переговоры по урегулированию конфликта. Армения находится в состоянии краха, страна и без того достаточно ослабла, а после волны протестов попала в полный тупик. Переговоры между Арменией, которая находится в таком удручающем положении, и с развитым Азербайджаном могут стать катастрофическими для этой страны. Понимая данную ситуацию, Пашинян хочет выиграть время", - считает Эльман Насиров.

По словам депутата, премьер Армении знает, что Азербайджан никогда не примет предложение об участии в переговорном процессе сепаратистского режима и процесс может еще немного затянуться.

Напомним, что на днях премьер-министр Никол Пашинян заявил, что переговоры по Карабаху не могут быть эффективны без участия руководства сепаратистского режима в Нагорном Карабахе. "Народ Карабаха не участвует в формировании власти в Армении. У него есть свое правительство и президент", - заявил Пашинян.

Аргументы о том, что в переговорах должна участвовать и азербайджанская община Карабаха, он назвал необоснованными по той причине, что эти люди, прибыв в Азербайджан, стали его гражданами. Он заявил, что готов к переговорам с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках Минской группы ОБСЕ, но эти переговоры должны стать эффективнее, а для этого нужно, чтобы достигнутые договоренности не оставались на бумаге, добавил Пашинян.