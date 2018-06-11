Александр Лукашенко: Отношения между Беларусью и Азербайджаном будут и далее динамично развиваться на благо народов обеих стран

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с 25-летием со дня установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Александр Лукашенко констатировал, что белорусско-азербайджанские связи за прошедшие годы вышли на очень высокий уровень устойчивого стратегического партнерства.

"Оба государства плодотворно взаимодействуют на многосторонних площадках, занимают солидарные позиции по ключевым международным проблемам. Совместными усилиями выстроен прочный экономический фундамент сотрудничества, реализуется ряд проектов в области промышленности", - говорится в поздравлении.

Глава Беларуси убежден, что отношения между Беларусью и Азербайджаном, в основе которых лежат традиции доверия, будут и далее динамично развиваться на благо народов обеих стран.