Армения - это форпост России, и в этом ее спасение - ТОЧКА ЗРЕНИЯ

12 июня 2018 22:15

В регионе и мире Армению давно не воспринимают как независимую единицу, которая может самостоятельно проводить государственную линию, она - форпост ведущей державы России, и в этом ее спасение.

Такое мнение высказал Day.Az независимый политолог Вадим Клинин.

По его словам, то, что Армения превратилась в слабейшую и беднейшую страну во всем регионе, - логичный итог политики правящего режима этой страны.

Без России Армения не сможет существовать как государство

"За достаточно долгий период саргсяновского режима эта маленькая страна южнокавказского региона полностью утратила контроль управления и оказалась в глубокой экономической яме. Сейчас в Армении много популистских разговоров о том, что мол именно российская политика негативно отразилась на Армении, и прочее. Все эти доводы вызывают большой вопрос, а выживет ли Армения без помощи России - финансовой, политической и любой другой? Ответ на поверхности - не выживет. Россия - самый близкий союзник Армении, и именно она протягивает руку помощи, когда нужны кредиты, оружие и прочее. Армения вошла в состав евразийских структур и российских интеграционных проектов и кормится за счет всего этого. У нее есть большие преимущества, хотя армяне этому не придают значения и живут иллюзиями о мнимом развороте в сторону Запада. Я разделяю мнения своих коллег о том, что Запад не будет кормить Армению и тем более не возьмется решать свору ее экономических проблем, там ведь своего "добра" предостаточно. Если Армения действительно хочет выйти из ЕАЭС, ради бога, это ее право.

Выход из ЕАЭС станет полным крахом для Армении - РОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТ

Другое дело, что проблема в самой Армении, она не решится на этот шаг, потому что примкнуть ей не к кому, нет у нее другого и надежного причала. Разговоры о выходе из-под российского влияния изначально были рассчитаны на внутреннюю аудиторию. Судя по всему, такая риторика будет продолжаться и при новом правительстве, оно будет потакать массам внутри и в то же время продолжать саргсяновскую политику, чтобы выслуживаться перед реальным союзником, дабы сохранить равновесие ( даже если и мнимое) в отношениях с западными партнерами", - сказал наш собеседник, отметив, что выход из ЕАЭС принесет стране полный крах в абсолютном понимании этого слова.

 Матанат Насибова

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