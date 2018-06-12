Армения - это форпост России, и в этом ее спасение - ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В регионе и мире Армению давно не воспринимают как независимую единицу, которая может самостоятельно проводить государственную линию, она - форпост ведущей державы России, и в этом ее спасение.

Такое мнение высказал Day.Az независимый политолог Вадим Клинин.

По его словам, то, что Армения превратилась в слабейшую и беднейшую страну во всем регионе, - логичный итог политики правящего режима этой страны.

"За достаточно долгий период саргсяновского режима эта маленькая страна южнокавказского региона полностью утратила контроль управления и оказалась в глубокой экономической яме. Сейчас в Армении много популистских разговоров о том, что мол именно российская политика негативно отразилась на Армении, и прочее. Все эти доводы вызывают большой вопрос, а выживет ли Армения без помощи России - финансовой, политической и любой другой? Ответ на поверхности - не выживет. Россия - самый близкий союзник Армении, и именно она протягивает руку помощи, когда нужны кредиты, оружие и прочее. Армения вошла в состав евразийских структур и российских интеграционных проектов и кормится за счет всего этого. У нее есть большие преимущества, хотя армяне этому не придают значения и живут иллюзиями о мнимом развороте в сторону Запада. Я разделяю мнения своих коллег о том, что Запад не будет кормить Армению и тем более не возьмется решать свору ее экономических проблем, там ведь своего "добра" предостаточно. Если Армения действительно хочет выйти из ЕАЭС, ради бога, это ее право.

Другое дело, что проблема в самой Армении, она не решится на этот шаг, потому что примкнуть ей не к кому, нет у нее другого и надежного причала. Разговоры о выходе из-под российского влияния изначально были рассчитаны на внутреннюю аудиторию. Судя по всему, такая риторика будет продолжаться и при новом правительстве, оно будет потакать массам внутри и в то же время продолжать саргсяновскую политику, чтобы выслуживаться перед реальным союзником, дабы сохранить равновесие ( даже если и мнимое) в отношениях с западными партнерами", - сказал наш собеседник, отметив, что выход из ЕАЭС принесет стране полный крах в абсолютном понимании этого слова.

Матанат Насибова