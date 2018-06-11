Президент Ильхам Алиев взял под контроль ситуацию вокруг отравления на хлопковом поле в Саатлинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял под личный контроль ситуацию вокруг отравления на хлопковом поле в Саатлинском районе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Десятого июня в 19:30 в Саатлинскую центральную районную больницу с диагнозом "химическое отравление" поступили 24 человека, работавшие на хлопковом поле на участке земли, принадлежащем фермеру Лятифу Халилову в селе Симадакенд Саатлинского района, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Азербайджана, распространенном в понедельник.

О произошедшем факте незамедлительно был проинформирован Президент Азербайджана Ильхам Алиев. По поручению главы государства лечение отравившихся лиц было взято под контроль, с целью выяснения причин отравления в район была командирована комиссия в составе сотрудников Агентства продовольственной безопасности, министерств сельского хозяйства, здравоохранения и экологии и природных ресурсов.

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