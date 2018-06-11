Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников Академии МЧС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Академии министерства по чрезвычайным ситуациям медалями "Терегги" и "За военные заслуги" за отличие в деле подготовки профессиональных национальных кадров по предупреждению чрезвычайных ситуаций и устранению их последствий.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.