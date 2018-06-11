Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента России Владимира Путина.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

"Сердечно поздравляю вас с государственным праздником - Днем России. Дружественная Россия сегодня успешно решает вопросы по совершенствованию государственного управления, устойчивому развитию и модернизации экономики, повышению благосостояния народа. России принадлежит активная роль на международной арене. Вызывает особое удовлетворение высокий уровень азербайджано-российских двусторонних отношений, наглядно отражающий плодотворное сотрудничество и тесное взаимодействие наших стран по самому широкому спектру вопросов. Уверен, что наши совместные усилия и впредь будут направлены на дальнейшее укрепление стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией в интересах наших народов и стран, традиционно связанных тесными узами дружбы и добрососедства. Желаю вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья и успехов, а всем россиянам - мира и благополучия", - говорится в поздравлении главы государства.