Президент Ильхам Алиев выделил средства религиозным общинам Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об оказании материальной помощи религиозным структурам в стране. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, для оказания материальной помощи религиозным структурам в Азербайджане из резервного фонда Президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, Управлению мусульман Кавказа будет выделен один миллион манатов, религиозной структуре Бакинская и Азербайджанская епархия - 250 тысяч манатов, религиозной общине горских евреев в Баку - 250 тысяч манатов, Бакинской религиозной общине европейских евреев - 100 тысяч манатов, религиозной структуре Апостольская префектура католической церкви в Азербайджане - 100 тысяч манатов и Албано-Удинской религиозной христианской общине Азербайджана - 100 тысяч манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование согласно распоряжению.