Посол: Дружба и партнерство пронизывают все сферы сотрудничества Азербайджана и России - ФОТО

Дружба и партнерство, а также добрососедские отношения пронизывают все сферы сотрудничества Азербайджана и России.

Об этом в понедельник на мероприятии в честь Дня России сказал посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В настоящее время мы успешно сотрудничаем практически во всех важных для наших стран сферах, включая межпарламентское сотрудничество, энергетику, транспорт, логистику, образование и другие. Большая роль в поддержании отношений между нашими странами на высоком уровне принадлежит главам наших государств, и я не сомневаюсь, что в дальнейшем эта традиция будет продолжена", - сказал посол.

По словам дипломата, Азербайджан и Россия в настоящее время работают над увеличением взаимного товарооборота, открытием новых совместных предприятий и расширением экономических связей.

Говоря о важности Дня России для россиян, посол также отметил, что в 2018 году Азербайджан отмечает такие знаменательные даты, как столетие Азербайджанской Демократической Республики и 95-летие со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева, в связи с чем поздравил правительство и народ Азербайджана.